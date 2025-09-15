CARABINIERI – BOLZANO * OSPEDALE “SAN MAURIZIO”: «39ENNE FORZA UNA PORTA E DANNEGGIA ARREDAMENTI E LA POSTAZIONE PC DELLA RECEPTION, ARRESTATA»

17.52 - lunedì 15 settembre 2025

Lunedì notte, una gazzella della Sezione Radiomobile di Bolzano è intervenuta presso l’edificio vecchio dell’ospedale del Capoluogo poiché le guardie giurate di turno avevano individuato una donna che, senza alcuna autorizzazione, si era introdotta nei locali del nosocomio forzando una porta e, per motivi sconosciuti, aveva danneggiato gli arredamenti e la postazione pc della reception lì presenti.

Le guardie di turno, invano, hanno tentato di placare la donna, insolitamente agitata, che non si calmava e stava diventando pericolosa anche per la loro incolumità, tanto da dover richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Sul posto, i Carabinieri hanno intercettato la signora, che appariva particolarmente alterata, rifiutando le cure mediche. Durante il dialogo con i militari, la stessa ha rifiutato di declinare le proprie generalità, ne ha spinto uno e tentato di mordere il braccio del secondo, per poi provare a fuggire.

Immediatamente bloccata, la donna, una 39 enne di Bolzano, ha reiteratamente oltraggiato i militari, che l’hanno poi arrestata

per i reati di “Resistenza a P.U.”, “Danneggiamento” e “Rifiuto d’indicazioni sulla propria generalità”, collocandola presso le camere di sicurezza di via Dante, in attesa dell’udienza di convalida, fissata per martedì mattina.