CARABINIERI – BOLZANO * ORTISEI: «NUOVO CODICE STRADA, RITIRATE IN 3 MESI 21 PATENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA»

10.54 - venerdì 14 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’introduzione delle nuove norme del Codice della Strada ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza stradale in Val Gardena. I controlli intensificati dalla Compagnia dei Carabinieri di Ortisei, grazie all’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, hanno portato, dal mese di dicembre 2024, al ritiro di ben 21 patenti in meno di tre mesi.

La costante attività di monitoraggio, condotta principalmente attraverso il controllo con etilometro, ha evidenziato l’efficacia delle misure introdotte con la nuova normativa. I Carabinieri sono impegnati in intense operazioni di controllo, con particolare attenzione nelle ore serali e nel fine settimana, quando l’uso di alcolici è più diffuso. L’efficacia dell’inasprimento delle sanzioni si rispecchia anche nel numero di persone che, consapevoli delle conseguenze, decidono di non mettersi alla guida dopo aver consumato alcol.

Inoltre, il nuovo Codice della Strada prevede misure per sensibilizzare i guidatori sui pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza, tra cui campagne informative e corsi di recupero per chi ha ricevuto una sanzione.

L’operazione dei Carabinieri non si ferma qui: il controllo del territorio è destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i comportamenti irresponsabili alla guida, migliorando la sicurezza per tutti.

La battaglia contro la guida in stato di ebbrezza è entrata nel vivo in Val Gardena, e il ritiro delle 21 patenti è solo il primo segnale tangibile dei risultati ottenuti. L’auspicio delle forze dell’ordine è che questo trend positivo possa consolidarsi, contribuendo a rendere le strade della zona più sicure per tutti.