CARABINIERI – BOLZANO * ORTISEI – CONTROLLI NOTTURNI: «TRE PERSONE DENUNCIATE, PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ED UN RIFIUTO AL TEST PER DROGA»

11.40 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Controlli serrati dei Carabinieri: fermati un 19enne, una 24enne e un 31enne. Tassi alcolemici elevati e un rifiuto al test per droga. Notte intensa per i Carabinieri della Compagnia di Ortisei, impegnati in un servizio mirato di controllo alla circolazione stradale. Nel corso dell’operazione, sono state denunciate tre persone per gravi violazioni al Codice della Strada.

Il primo episodio, è avvenuto a Laion, dove una donna di 24 anni è stata controllata lungo la SS242DIR, all’altezza dell’incrocio con la SP145. È risultata positiva all’alcoltest (art. 186 comma 2, lett. b e comma 5 del Codice della Strada), con un tasso 1,06 g/l. Per lei è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente.

Poco dopo, un secondo episodio è avvenuto lungo la SP145, sempre nel comune di Laion. Un ragazzo di 19 anni, alla guida di una Volkswagen Polo, è uscito autonomamente di strada, terminando la corsa fuori carreggiata. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l, ben oltre il limite consentito. Anche per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente. All’interno del veicolo vi era anche un passeggero. Dopo l’incidente, entrambi si erano allontanati nella boscaglia, ma il conducente è stato rintracciato poco dopo dalla pattuglia.

Infine, in pieno centro a Ortisei, un uomo di 31 anni è stato fermato mentre era alla guida di una Seat Ibiza. I militari lo hanno trovato in evidente stato di alterazione e l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, violando così l’articolo 187 comma 8 del Codice della Strada.

I documenti di guida e assicurazione sono risultati regolari ed in tutti e tre i casi è stata informata l’Autorità Giudiziaria di Bolzano.

“Guidare sotto l’effetto di alcol o droghe è un comportamento gravissimo, che mette in pericolo non solo chi è al volante ma anche chiunque si trovi sulla strada – ha dichiarato il Maggiore Marco Lanzi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Ortisei –. Ricordo a tutti che la prudenza e il rispetto delle regole sono fondamentali per prevenire tragedie. Meglio rinunciare a guidare piuttosto che compromettere una vita intera”.

I Carabinieri della Compagnia di Ortisei proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli su tutto il territorio per garantire la sicurezza di automobilisti e cittadini.