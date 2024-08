CARABINIERI – BOLZANO * “OCCUPAZIONE ABUSIVA”: «TROVATO IN UN CANTIERE EDILE IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA, SOCCORSO DAL PERSONALE DEL 118»

07.41 - giovedì 8 agosto 2024

In una mattinata che sembrava ordinaria, la prontezza e la professionalità dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Bolzano si sono rivelate decisive in un contesto di estrema delicatezza. Su richiesta della Centrale Operativa, i militari sono intervenuti presso un cantiere edile situato nella zona industriale del capoluogo, a seguito di una segnalazione di “occupazione abusiva”.

Giunti sul posto, gli operanti, insieme al direttore dei lavori, l’ingegnere che aveva richiesto l’intervento, hanno effettuato un sopralluogo per cercare l’occupante. Questi è stato individuato al settimo piano del cantiere, in evidente stato di alterazione psico-fisica. Alla vista dei militari, l’individuo, brandendo un tubo prelevato dal materiale presente nel cantiere, ha iniziato a minacciare il suicidio, paventando di gettarsi nel vuoto.

Con grande umanità e dedizione, i militari hanno avviato un dialogo con il soggetto nel tentativo di calmarlo e riportarlo in sicurezza, una conversazione che è proseguita per circa venti minuti. Considerando il pericolo concreto per l’incolumità fisica di tutti i presenti, i militari si sono visti costretti ad attivare il taser in dotazione per un eventuale immediato utilizzo. Alla vista del taser, l’individuo ha desistito dalle sue minacce e si è calmato, consentendo così il suo soccorso immediato da parte del personale del 118, che lo ha trasportato presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Il Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bolzano, ha voluto sottolineare l’importanza della preparazione professionale ed il quotidiano sacrificio dei suoi uomini: “Questo intervento evidenzia ancora una volta la dedizione e l’impegno costante dei nostri militari. Grazie alla loro preparazione e al loro coraggio, siamo riusciti a prevenire una tragedia e a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.”

Con questo intervento, i Carabinieri di Bolzano confermano la loro vicinanza alla comunità e il loro impegno quotidiano nella salvaguardia della sicurezza pubblica, operando con tempestività e competenza anche nelle situazioni più critiche.