CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «TENTANO DI RAPINARE UN COMMESSO, ARRESTATI»

08.40 - sabato 7 settembre 2024

Merano. Tentano di rapinare un commesso: arrestati dai Carabinieri.. Nell’ambito dei servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano Colonnello Raffaele Rivola e finalizzati al contrasto dei reati predatori nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Merano, sono riusciti a trarre in arresto due soggetti già noti alle Forze dell’Ordine che, poco prima, avevano tentato di rapinare un commesso.

I fatti sono accaduti nel centro storico di Merano, alle prime luci dell’alba, quando un dipendente di un panificio della zona, durante una consegna ad un esercizio pubblico, dapprima sorprendeva uno sconosciuto che nel tentativo di impossessarsi del proprio marsupio stava rovistando nel furgone della ditta, poi veniva minacciato alle spalle dal complice che brandiva un coltello di grosse dimensioni.

I due individui desistevano quindi dalle rispettive condotte e si davano alla fuga a piedi nelle strade limitrofe, mentre l’autista comunicava tempestivamente l’episodio al 112 fornendo la descrizione dei malfattori e, grazie al tempestivo arrivo della pattuglia, è stato possibile rintracciarli nei paraggi.

I rapinatori, un algerino 24enne e un marocchino 25enne, senza fissa dimora, sono stati quindi condotti presso la Compagnia Carabinieri di Merano per gli accertamenti di rito e, dopo aver espletato le previste formalità, venivano tratti in arresto per la tentata rapina poco prima commessa e successivamente accompagnati presso il carcere di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Im Zuge der Dienste zur Bekämpfung von Raubdelikten angeordnet vom Provinzkommandanten der Carabinieri von Bozen, Oberst Raffaele Rivola, gelang es den Beamten der Carabinieri-Kompanie von Meran in den letzten Tagen, zwei bereits bekannte Personen festzunehmen, die kurz zuvor versucht hatten einen Verkäufer zu überfallen.

Am Morgen des 2. September gelang es den Beamten der Carabinieri-Kompanie von Meran, nach einer Meldung eines Bürgers und ihrem sofortigen Eingreifen, zwei Personen festzunehmen, die den Polizeibehörden bereits bekannt waren und kurz davor versucht hatten, einen Verkäufer zu überfallen.

Die Ereignisse ereigneten sich in den frühen Morgenstunden der Altstadt von Meran, als ein Angestellter einer örtlichen Bäckerei während einer Lieferung an ein Geschäft zunächst einen Fremden überraschte, wie dieser im Lieferwagen herum wühlte und versuchte die Gürteltasche aus diesem zu stehlen. Dann wurde er von einem Mittäter von hinten bedroht, der ein großes Messer schwang. Die Beiden ließen von ihrem Verhalten ab und flohen zu Fuß in die umliegenden Straßen, während der Fahrer den Vorfall umgehend dem Notruf 112 meldete und die Beschreibung der Täter angab. Dank des schnellen Eintreffens, innerhalb weniger Minuten, der Carabinieri Streife vor Ort konnten die Straftäter in der Nähe aufgespürt werden.

Die Räuber, ein 24-jähriger Algerier und ein 25-jähriger Marokkaner, beide ohne festen Wohnsitz, wurden daraufhin zur Carabinieri Kaserne von Meran gebracht, um die üblichen Überprüfungen durchzuführen. Nach Abschluss der Formalitäten wurden sie wegen des kurz zuvor begangenen versuchten Raubüberfall festgenommen und anschließend dem Gefängnis von Bozen zur Verfügung der Justizbehörden überstellt.