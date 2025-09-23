CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «SCOPERTA CENTRALE DELLO SPACCIO, ARRESTATO 24ENNE DEL POSTO E SEQUESTRATI 50 GRAMMI DI COCAINA»

10.01 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Centrale dello spaccio scoperta dai Carabinieri a Merano. Arrestato 24enne del posto e sequestrati 50 grammi di cocaina.

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Merano, che hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina e arrestato uno spacciatore e denunciato due “galoppini”.

Le tre persone coinvolte nel blitz dei Carabinieri non avevano precedenti, viaggiavano su normali utilitarie e mostravano l’aria apparentemente innocua di persone qualsiasi, eppure avevano architettato una rete ben organizzata che prevedeva consegne quotidiane anche nei comuni del Burgraviato. Le indagini sono scattate a seguito di un controllo di uno dei tre, un 41enne trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina pronte per lo spaccio e dopo alcuni giorni di pedinamenti, si è arrivati a scoprire il complice che lo aiutava nelle consegne, un 39enne, anch’egli sorpreso con addosso della cocaina pronta per lo spaccio. Infine è toccato al più giovane, un 24enne, che aveva il compito di occultare la droga presso la propria abitazione, come dimostrano i circa 30 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e il bilancino elettronico rinvenuti durante la perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti.

A finire in manette è stato solo il 24enne, un cittadino italiano residente a Merano, che deteneva il quantitativo maggiore di stupefacente mentre gli altri due, anche loro cittadini italiani residenti nella città del Passirio, sono stati deferiti all’A.G. in stato di libertà.

Dopo le formalità di rito, la droga e il bilancino venivano posti sotto sequestro mentre l’arrestato veniva tradotto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.