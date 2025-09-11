CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «RISCONTRATE GRAVI IRREGOLARITÀ NELLA CUSTODIA DELLE ARMI DETENUTE, DENUNCIATO 54ENNE»

11.16 - giovedì 11 settembre 2025

Controllo possessori di armi in Val Passiria. Denunciato dai Carabinieri di San Leonardo in Passiria un 54enne per gravi irregolarità riscontrate nella custodia delle armi detenute.

Proseguono da parte dei Carabinieri i controlli in Val Passiria per la tutela della fauna e del territorio ed in particolare nei confronti dei numerosi detentori di armi che risiedono nella valle. Questa volta i militari della Stazione Carabinieri di San Leonardo in Passiria si sono concentrati sulla verifica del rispetto delle regole relative al possesso della documentazione amministrativa e alla custodia delle armi.

Nei giorni scorsi numerosi cacciatori si sono trovati davanti la porta di casa la pattuglia dell’Arma che ha eseguito il controllo dei permessi e del luogo di deposito delle armi e tra le persone controllate è stato scovato un 54enne che, invece di conservare le armi all’interno di un armadio blindato chiuso a chiave, come previsto dalla legge, aveva l’abitudine di lasciare le armi incustodite in giro per l’abitazione, noncurante che potessero finire nelle mani di minorenni, estranei o addirittura malintenzionati. Durante il controllo è anche emerso che l’uomo possedeva una carabina che non era mai stata oggetto di denuncia.

Al termine degli accertamenti di rito le armi sono state poste sotto sequestro mentre il cittadino, di nazionalità italiana, veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione abusiva e omessa custodia di armi.