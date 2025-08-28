CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «LANCIANO DEI SASSI CONTRO L’AUTOVETTURA DELLA RADIOMOBILE DANNEGGIANDOLA, CINQUE MINORENNI DENUNCIATI»

09.23 - giovedì 28 agosto 2025

Cinque minorenni denunciati dai Carabinieri di Merano per aver lanciato dei sassi contro l’autovettura della Radiomobile, danneggiandola.

I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno denunciato in stato di libertà 5 minorenni responsabili di aver danneggiato e imbrattato un’auto di servizio dei Carabinieri. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa quando la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta al piano seminterrato della struttura che ospita l’areale scolastico di via Wolkenstein, ove era scattato l’allarme antintrusione.

Dopo aver parcheggiato l’autoradio sul cortile interno, i militari si avvicinavano all’ingresso dell’edificio, riscontrando la presenza di un gruppo di ragazzi, che alla loro vista si dava alla fuga. Durante il sopralluogo eseguito dagli operanti si appurava che nessuno si era introdotto all’interno e che nulla era stato rubato, in particolare non veniva rilevato nessun elemento che giustificasse il “fuggi fuggi” dei giovani presenti sul posto.

Al termine delle operazioni i militari facevano ritorno al veicolo di servizio, constatando che erano stati lanciati dei sassi contro l’Alfa Romeo “Giulietta”, che presentava varie ammaccature sulla carrozzeria e la parte posteriore coperta di sputi.

A quel punto scattavano immediatamente le indagini da parte dei Carabinieri di Merano i quali, grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi dei video registrati dalle telecamere installate nella zona, ricostruivano l’evento. Nello specifico i Carabinieri chiarivano che i cinque minorenni, verosimilmente indispettiti dal controllo eseguito dai militari dell’Arma che li ha visti costretti ad allontanarsi dal luogo in cui si erano riuniti, dopo essere fuggiti si erano avvicinati alla Gazzella sputando e lanciando sassi.

I cinque minorenni, tutti residenti nel burgraviato, dopo i dovuti accertamenti di rito, sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria competente.