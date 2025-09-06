CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «FURTO IN ABITAZIONE, DENUNCIATE DUE DONNE PREGIUDICATE»

14.33 - sabato 6 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Denunciate due donne pregiudicate di Bolzano per furto in abitazione. I militari della Stazione Carabinieri di Tirolo hanno denunciato in stato di libertà due persone responsabili di furto di furto in abitazione.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando i componenti di una famiglia residente a Tirolo si presentavano presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare che, durante la loro assenza da casa, ignoti si erano introdotti nell’abitazione mediante l’effrazione di una finestra ed avevano rubato denaro e gioielli. I militari, dopo aver acquisito gli elementi necessari per svolgere le indagini, procedevano immediatamente a raccogliere le testimonianze e acquisire le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale.

Dai primi accertamenti emergeva che nella zona ove era avvenuto il furto, in coincidenza della data e dell’orario, erano transitate due donne che venivano subito riconosciute dai militari nelle stesse persone che nei mesi precedenti si erano rese responsabili di reati analoghi. Essendo le sospettate residenti a Bolzano veniva subito interessata la Stazione Carabinieri del capoluogo altoatesino per eseguire le verifiche del caso.

La sinergia tra le due Stazioni Carabinieri risultava efficace, infatti dopo alcuni giorni venivano raccolte le prove necessarie per stabilire con certezza la responsabilità delle due signore pregiudicate, una 48enne e una 28enne di nazionalità italiana entrambe residenti a Bolzano, che venivano deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.