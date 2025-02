CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «DENUNCIATI DUE GIOVANI, PER GARE DI VELOCITÀ IN AUTO E POSSESSO DI UN LAMPEGGIANTE»

15.17 - mercoledì 26 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Merano, a seguito di accurati accertamenti, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani altoatesini, per reati legati a una pericolosa gara di velocità svoltasi nel cuore di Merano, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. I due giovani sono stati infatti sorpresi, anche grazie alle diverse segnalazioni pervenute da parte di diversi cittadini disturbati dai rumori e preoccupati dall’allarmante episodio, dalla pattuglia dei Carabinieri mentre gareggiavano alla guida delle loro autovetture in via IV Novembre.

Ma le sorprese non si sono fermate qui: nel corso degli accertamenti, è emerso che uno dei due aveva in suo possesso un lampeggiante molto simile a quello utilizzato dalle forze di polizia. Il dispositivo, prontamente sequestrato, è stato quindi posto sotto custodia e il delinquente è stato denunciato anche per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

I Carabinieri invitano la cittadinanza a prestare sempre la massima attenzione a simili comportamenti, segnalandoli immediatamente al 112 per evitare che possano mettere in pericolo la sicurezza e la pubblica incolumità.