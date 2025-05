CARABINIERI – BOLZANO * LITE IN UN’AZIENDA DI SPEDIZIONI A CORTACCIA: «CORRIERE USA SPRAY AL PEPERONCINO, QUINDICI PERSONE COINVOLTE»

12.55 - giovedì 8 maggio 2025

Lite in un’azienda di spedizioni a Cortaccia: corriere usa spray al peperoncino, una quindicina di persone coinvolte.

Questa mattina, intorno alle 10:30, presso la sede di una nota azienda di spedizioni situata a Cortaccia, si è verificato un episodio dai contorni ancora in via di chiarimento. Secondo i primi accertamenti, un corriere esterno avrebbe avuto un’accesa discussione con un magazziniere della ditta, culminata nell’utilizzo, da parte del corriere, di uno spray al peperoncino di libera vendita.

Il gesto, avvenuto all’interno degli uffici, ha causato la diffusione del gas irritante nell’aria, provocando fastidi agli occhi e alle vie respiratorie a circa quindici dipendenti presenti nei locali. I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure ai presenti. Uno dei dipendenti è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cortaccia, che hanno provveduto a bonificare l’area e a ripristinare la normale qualità dell’aria nei locali aziendali.

I Carabinieri della Compagnia di Egna, giunti sul posto, hanno accompagnato il corriere in caserma per le necessarie verifiche. Sono in corso l’acquisizione e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e valutare eventuali profili di responsabilità penale.

Ai sensi delle vigenti normative, ai soggetti è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).