CARABINIERI – BOLZANO * INCENDIO ALLA CANTINA “TRAMIN” DI TERMENO: «L’IPOTESI SAREBBE IL MALFUNZIONAMENTO DI UNA BATTERIA, INSTALLATA SU UN MACCHINARIO PER LE PULIZIE»

Incendio alla cantina “Tramin” di Termeno (BZ). Nella serata del 10 febbraio 2025, intorno alle ore 21:30, si è verificato un principio di incendio presso i locali della Cantina Sociale “Tramin”, situata in via Strada del Vino n. 114, a Termeno. Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sono state causate dal malfunzionamento di una batteria installata su un macchinario per le pulizie, che ha innescato l’incendio nel quadro elettrico e ha coinvolto una porzione di parete all’interno del locale adibito alla produzione.

I militari della Stazione Carabinieri di Termeno, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno immediatamente provveduto a circoscrivere le fiamme utilizzando gli estintori presenti all’interno della struttura. Successivamente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Termeno e dal Corpo dei Vigili del Fuoco Permanente di Bolzano, che hanno operato con prontezza ed efficacia per domare completamente l’incendio.

Grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, i danni, pur non ancora quantificati con precisione, sono stati contenuti e si ritengono di modesta entità.

La struttura è coperta da assicurazione e fortunatamente non si registrano né feriti né casi di intossicazione tra i militari e i vigili del fuoco. L’Arma dei Carabinieri di Termeno unitamente ai Vigili del Fuoco di Bolzano hanno avviato le indagini per determinare con esattezza le cause dell’accaduto e provvederà a informare l’Autorità Giudiziaria competente sui risultati degli accertamenti.