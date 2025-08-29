CARABINIERI – BOLZANO * EGNA: «FURTO IN DEPOSITO AGRICOLO, RECUPERATA PARTE DELLA REFURTIVA E DENUNCIATO UN UOMO PER RICETTAZIONE»

12.02 - venerdì 29 agosto 2025

Furto in deposito agricolo: recuperata parte della refurtiva e denunciato un uomo per ricettazione.

Nell’ambito di un’attività d’indagine condotta dai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Egna è stato deferito in stato di libertà un soggetto, classe 2002, residente a Vadena, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Le investigazioni, avviate a seguito di una denuncia per furto presentata nel mese di settembre 2024 dal proprietario di un deposito agricolo ubicato nel territorio comunale di Vadena, hanno consentito di risalire con precisione all’identità del presunto responsabile, nonché al recupero, a seguito di perquisizione, del bene sottratto: si tratta di una cassa acustica bluetooth, del valore commerciale di circa 500 euro, ora sottoposta a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dell’esito delle operazioni dai militari del NORM della Compagnia di Egna, che proseguono nelle attività di accertamento finalizzate a verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Ai sensi delle vigenti normative, è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).