CARABINIERI – BOLZANO * EGNA – CONTROLLO TERRITORIO: «SPACCIO DROGA, TRE PERSONE DENUNCIATE»

Tre persone denunciate per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti in Bassa Atesina.

Prosegue, con continuità e determinazione, l’attività di contrasto allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Egna, impegnati in un’attenta vigilanza su tutto il territorio della Bassa Atesina. Tre recenti interventi condotti dai militari delle Stazioni di Laives e Bronzolo, nonché dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno portato al sequestro di varie tipologie di stupefacenti e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di soggetti trovati in possesso di droghe destinate presumibilmente allo spaccio.

Tutti gli episodi si sono registrati nelle ultime settimane, di cui il primo episodio è avvenuto intorno alle ore 04:15 in via Kennedy a Laives, quando i militari della Stazione Carabinieri di Bronzolo hanno proceduto al controllo di un’autovettura Volkswagen Golf. A bordo del veicolo, due giovani residenti nell’area dell’Oltradige sono stati sottoposti a perquisizione, e uno dei due è stato trovato in possesso di circa 43 grammi di hashish. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Il secondo episodio avvenuto a Egna, sempre a notte fonda, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Egna ha fermato un veicolo Volkswagen Multivan nel centro abitato. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di circa 1,89 grammi di cocaina. La perquisizione domiciliare successiva ha permesso di rinvenire ulteriori sostanze stupefacenti, tra cui una pastiglia di ecstasy, 1,96 grammi di funghi allucinogeni e due bilancini di precisione. L’uomo, risultato al controllo stradale anche positivo al test salivare per sostanze stupefacenti, è stato condotto presso l’Ospedale di Bolzano per gli accertamenti sanitari. Nei suoi confronti è scattato il deferimento all’A.G. e il contestuale ritiro della patente di guida.

Il terzo episodio avvenuto nella tarda serata di alcuni giorni fa, quando i militari della Stazione di Laives hanno effettuato un controllo d’iniziativa su un’autovettura Mercedes C220. Il conducente, un uomo residente a Bolzano, è stato trovato in possesso di circa 4,20 grammi di cocaina e quindi deferito in stato di libertà.

L’azione dei carabinieri sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Bolzano, sta continuando ininterrottamente nell’intesa di tutelare il proliferarsi dello spaccio di droga in particolare a tutela dei più giovani..

