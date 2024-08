CARABINIERI BOLZANO * DROGA: « ARRESTATO UN AFRICANO PER SPACCIO, NELLA ZONA DI VIA PERATHONER»

08.53 - martedì 6 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Arresti e Operazioni di Successo dei Carabinieri di Bolzano: Decisa Lotta alla Criminalità. I Carabinieri del Comando Compagnia di Bolzano, guidati dal Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, hanno messo a segno un altro colpo significativo nella loro incessante lotta contro la criminalità. In data 5 agosto 2024, durante un’operazione perlustrativa tra le 12:30 e le 18:30, una pattuglia ha intercettato quattro individui di etnia africana, sospettati di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dell’Hotel Adria, in via Dr. Julius Perathoner.

L’arresto si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nelle aree del centro cittadino, tra cui via Alto Adige, Parco Stazione, Piazza Verdi, Piazza della Parrocchia e la suddetta via Perathoner. Uno degli individui è stato visto cedere sostanze stupefacenti ad altri soggetti, che alla vista dei militari si sono dati a repentina fuga. Il sospetto, privo di documenti, è stato identificato come un soggetto già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi quantitativi di droga: un panetto di hashish da 7,70 grammi, due panetti da 6,55 e 6,80 grammi ciascuno, oltre a piccole quantità di marijuana e cocaina ben nascoste negli indumenti. La perquisizione ha portato al sequestro di 70 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

L’operazione si è conclusa con l’arresto del soggetto, che dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Procuratore di turno ha disposto il trasferimento del soggetto presso le camere di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di Bolzano.

Questa operazione segue di pochi giorni un altro intervento di successo. La notte del 30 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bolzano hanno arrestato un individuo responsabile di minaccia aggravata, danneggiamento aggravato e atti persecutori nei confronti di una sua conoscente. L’intervento è stato richiesto dalla vittima, una donna residente nei pressi della funivia del Renon, che ha segnalato la presenza dell’uomo sotto casa sua. Grazie alla tempestività e alla professionalità dei militari, l’uomo è stato calmato e allontanato. Tuttavia, è tornato un’ora dopo brandendo due coltelli e danneggiando l’auto della donna con dei sampietrini. Il soggetto è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale del Capoluogo.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone, ha dichiarato: “Questi arresti rappresentano un chiaro segnale della nostra determinazione a garantire la sicurezza dei cittadini di Bolzano. Continueremo a lavorare senza sosta per prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, mantenendo alta la guardia e rispondendo prontamente alle segnalazioni della comunità.”