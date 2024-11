CARABINIERI – BOLZANO * CORVARA IN BADIA: «SCOPERTI GLI AUTORI DI UNA TRUFFA, DUE PERSONE DENUNCIATE»

16.27 - lunedì 18 novembre 2024

Carabinieri Corvara in Badia: scoperti gli autori di una truffa 2 soggetti denunciati- I militari della Stazione Carabinieri di Corvara in Badia (BZ) al termine di proficua attività di indagine intrapresa a seguito di una querela per truffa avvenuta nello scorso messe di settembre, hanno individuato e deferito in stato di libertà due uomini, già censiti nelle BBDD delle FFPP.

La vittima era stata contattata dai due malfattori al fine di comprare della mobilia messa in vendita sul sito online “Subito.it”.

I due uomini tramite artifici e raggiri hanno indotto, attraverso contatti telefonici, la vittima ad effettuare delle ricariche su una carta prepagata e due bonifici su un conto corrente, per una somma complessiva di circa € 3000 circa, inducendola a credere che così facendo avrebbe sbloccato i pagamenti che erano stati pattuiti per la compravendita del mobilio.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di identificare e denunciare i due truffatori titolari rispettivamente della carta prepagata e del conto corrente sui quali erano stati effettuati i versamenti da parte della persona offesa.