CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO – VIA ALTO ADIGE: «TROVATO CON LA DROGA NASCOSTA NEL SELLINO DELLA BICICLETTA, ARRESTATO PER SPACCIO»

07.41 - venerdì 2 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Proseguono incessantemente le operazioni dei Carabinieri di Bolzano per contrastare il degrado urbano e le attività illecite nel centro cittadino, in particolar modo nell’area di Via Alto Adige e dintorni. In risposta alle numerose segnalazioni di cittadini preoccupati per il crescente fenomeno di spaccio e la presenza di senzatetto, il Comando Compagnia Carabinieri di Bolzano ha intensificato i controlli, con pattuglie appiedate e operazioni ad alto impatto. Questi interventi hanno già portato, nei mesi scorsi, a significativi risultati, come dimostrano i 28 passaggi di monitoraggio effettuati nel solo mese scorso e i due interventi specifici richiesti per segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata del 1° agosto 2024, un’operazione di controllo del territorio ha portato ad un importante arresto. Durante un servizio di pattugliamento nel cortile interno delimitato tra la Camera di Commercio e il Teatro Comunale di Bolzano, in Piazza Verdi, i Carabinieri hanno intercettato tre individui intenti a conversare. L’attenzione degli operanti si è subito focalizzata su uno di essi, che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi. Prontamente bloccati, i tre soggetti sono stati sottoposti a controllo.

Sul sellino di una bicicletta in uso a uno dei fermati, è stata rinvenuta una banconota da 10 euro e una modica quantità di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish, del peso di 1,86 grammi. Alla richiesta di consegnare eventuale ulteriore sostanza stupefacente in loro possesso, gli altri due individui hanno spontaneamente consegnato piccoli involucri contenenti hashish. La perquisizione del soggetto proprietario della bicicletta ha poi portato al sequestro di ulteriori 73,84 grammi di hashish, suddivisi in due pezzi, e 142 euro in contanti. Nella successiva perquisizione, è stato rinvenuto anche un involucro contenente cocaina, del peso di 0,80 grammi, celato all’interno del retto dell’arrestato.

L’individuo, già in stato di alterazione psicofisica, ha manifestato comportamenti autolesionistici, rendendo necessario l’intervento medico e il successivo trasporto al pronto soccorso per le cure del caso. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare un’attività di spaccio in flagranza di reato, garantendo la sicurezza e il decoro della zona.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, ha dichiarato: «Questo arresto è il risultato di un impegno costante e coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini. Continueremo a intensificare i nostri sforzi, monitorando e intervenendo prontamente per prevenire e contrastare qualsiasi forma di criminalità. Per noi, non esistono zone franche: i controlli proseguiranno senza sosta per rendere queste aree più sicure. La nostra determinazione è massima nel mantenere un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini di Bolzano.»

L’operato dei Carabinieri di Bolzano rappresenta un esempio tangibile di dedizione e professionalità al servizio della comunità, volto a contrastare con fermezza ogni attività illecita e a preservare la serenità dei cittadini.