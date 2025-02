CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «TROVATI 3 FUCILI IN CASA, DENUNCIATO»

21.31 - sabato 15 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

//

Trovati 3 fucili in casa: denunciato dai Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Tesimo hanno individuato e deferito in stato di libertà un residente della loro giurisdizione per il reato di “detenzione abusiva di armi”.

L’indagine, avviata in seguito ad un controllo incrociato fra l’anagrafe dei cittadini del paese e le armi censite, ha permesso di scoprire un uomo che deteneva presso la propria abitazione ben 3 fucili da caccia, di proprietà di un suo congiunto, deceduto da circa due anni.

Sono scattati, dunque, il controllo domiciliare dei Carabinieri nei confronti del soggetto, la denuncia per non aver ottemperato nei tempi previsti alla formalizzazione della detenzione presso il Comando Stazione (o altro ufficio di Polizia) ed il relativo sequestro penale delle tre armi. Il soggetto rischia la pena dell’arresto fino a dodici mesi o l’ammenda fino a € 371,00.

Continueranno, nei prossimi giorni, i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bolzano ai proprietari di armi da fuoco che risiedono nella giurisdizione. I miliari sono sempre disponibili nei confronti del cittadino per un confronto o eventuali delucidazioni sulla normativa delle armi.