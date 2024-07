CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «SEGNALAZIONE FURTO, ARRESTATO IN FLAGRANTE NEL PARCHEGGIO DELLE SCUOLE MARCELLINE»

08.13 - venerdì 12 luglio 2024

Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri di Bolzano si è distinta per il suo tempestivo ed efficace intervento, assicurando alla giustizia un individuo dedito a ripetuti reati. L’operazione si è conclusa ieri sera, alle 21:25, nel parcheggio sotterraneo delle Scuole Marcelline, situato in vicolo Wenter 24.

La segnalazione di un furto in atto è giunta alla Centrale Operativa, allertando i Carabinieri di Bolzano. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno trovato un uomo di etnia centrafricana che, alla loro vista, ha tentato una disperata fuga. Ne è seguito un inseguimento spettacolare che si è protratto fino al Commissariato del Governo di Bolzano. Durante la fuga, il sospetto ha lanciato le scarpe, finendo a correre a piedi nudi e scivolando nel tentativo di scavalcare il cancello elettronico del garage, riportando ferite al volto.

I Carabinieri hanno infine immobilizzato l’uomo, nonostante la sua accanita resistenza. Identificato come un soggetto già noto alle forze dell’ordine, il sospetto era stato denunciato solo pochi giorni prima, il 9 luglio, dagli stessi Carabinieri per “oltraggio a pubblico ufficiale”, “resistenza a pubblico ufficiale”, “violazione di domicilio” e “rifiuto di indicare le proprie generalità”.

Durante la perquisizione personale, risultata negativa, si è accertato che l’individuo non era in possesso di oggetti rubati al momento della cattura. Tuttavia, ulteriori accertamenti nel parcheggio hanno rivelato tentativi di effrazione su diverse auto e danneggiamenti ad armadietti metallici. Gli elementi raccolti sul posto, inclusi i tentativi di forzatura delle autovetture e le impronte digitali rilevate, hanno permesso di collegare l’uomo ai reati commessi.

Alla luce dei precedenti penali, tra cui furto e violazione di domicilio, e di un ordine di espulsione già emesso dalla Questura di Bolzano, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’arresto in flagranza di reato e la collocazione del sospetto presso le Camere di Sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del processo per direttissima. Inoltre, nella giornata del 10 luglio 2024, i Carabinieri hanno conseguito un ulteriore successo operativo a Renon (BZ). Grazie a un’accurata attività di indagine, comprensiva di analisi delle videoregistrazioni e altri accertamenti tecnici, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile di un furto su autovettura avvenuto il 2 luglio 2024. Il soggetto si era introdotto in un veicolo commerciale, asportando un telefono cellulare e un portafogli.

Il Comandante della Compagnia, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone, ha dichiarato: “Questi successi operativi sono il frutto della professionalità e della dedizione dei nostri militari, sempre pronti a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. L’Arma dei Carabinieri è in prima linea nella lotta contro la criminalità, e continueremo a operare con determinazione per proteggere la comunità.” L’Arma dei Carabinieri di Bolzano, ancora una volta, ha dimostrato la sua prontezza e determinazione nel garantire la sicurezza pubblica, assicurando alla giustizia individui pericolosi e recidivi. Le operazioni condotte con professionalità confermano l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità.