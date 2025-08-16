CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «RUBA UN PORTAMONETE AD UN’84ENNE, DENUNCIATO BORSEGGIATORE 50ENNE»

19.58 - sabato 16 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bolzano: Carabinieri in borghese individuano e denunciano un borseggiatore. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bolzano hanno individuato e denunciato per il reato di “furto con destrezza” un borseggiatore 50enne.

È successo nel primo pomeriggio, in una trafficata via del centro storico altoatesino, dove alcuni militari in abiti civili, simulando di essere turisti, stavano svolgendo uno specifico servizio di repressione dei reati predatori.

Fra la folla di turisti, hanno notato l’individuo che, senza alcun motivo apparente, camminava a distanza ravvicinata vicino ad una 84enne: mentre si avvicinavano all’uomo, lo stesso, con singolare destrezza, ha allungato il braccio, inserendo la mano destra dentro la borsa della passante, asportandole un piccolo portamonete, scoperto contenere una decina di euro in monete.

A quel punto, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo e riconsegnato il portamonete all’anziana la quale non si era accorta di nulla.

Servizi analoghi proseguiranno soprattutto nelle zone più affollate della città.