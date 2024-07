CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «DEGRADO IN VIA ALTO ADIGE, INTENSIFICATA LA PRESENZA DELL’ARMA»

11.19 - lunedì 22 luglio 2024

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute riguardanti una situazione di degrado in Via Alto Adige e nel cortile interno ad essa adiacente, il Comando Compagnia Carabinieri di Bolzano comunica che sono stati adottati interventi significativi per affrontare e contrastare i fenomeni di degrado e la presenza di senzatetto nell’area. Il Comando ha prontamente intensificato i controlli con un aumento dei servizi appiedati e di presenza, potenziando le attività di monitoraggio attraverso operazioni ad alto impatto. Queste misure sono state attuate in risposta alle preoccupazioni espresse dai cittadini e per garantire un ambiente più sicuro e vivibile. Negli ultimi mesi, l’Arma dei Carabinieri ha registrato un totale di 28 passaggi nell’area di Via Alto Adige, con 2 interventi specifici richiesti per segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti. Questi interventi si sono inseriti in un contesto più ampio di sorveglianza, che include anche altre zone cittadine interessate da problematiche simili, come la Galleria Orazio e l’area antistante la motorizzazione civile di via Gobetti.

Il Comando ha già avviato un’intensificazione della presenza nella zona dall’inizio della stagione estiva e ha previsto ulteriori incrementi della vigilanza con pattuglie appiedate, in considerazione degli eventi futuri che coinvolgeranno mezzi e manifestazioni come “Bolzano Danza” e “Veteran Car”. La presenza di senzatetto nelle aree della città, inclusa quella di Via Alto Adige, è attivamente monitorata dal Comando Compagnia Carabinieri di Bolzano, che ha adottato misure adeguate per gestire e contenere il fenomeno. Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone, ha dichiarato: «Desidero rassicurare la popolazione che stiamo lavorando con la massima attenzione per garantire la sicurezza e il decoro delle nostre strade. Abbiamo intensificato i controlli e continueremo a monitorare la situazione con l’obiettivo di prevenire e contrastare qualsiasi forma di criminalità. Siamo determinati a mantenere un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini di Bolzano.» Il Comando Compagnia Carabinieri di Bolzano resta impegnato nella tutela della sicurezza pubblica e continuerà a monitorare e intervenire con tempestività per prevenire la formazione di sacche di criminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.