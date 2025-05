CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «51ENNE DENUNCIATO PER ARMI, DROGA E RICETTAZIONE»

19.18 - sabato 10 maggio 2025

Armato, in possesso di droga e pass auto per invalidi di altra persona: denunciato dai Carabinieri di Bolzano.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Appiano S.S.d.V. hanno deferito in stato di libertà un 51enne responsabile di diversi reati (“rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico”, “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti uso sostanze stupefacenti”, “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, “facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”, “ricettazione”) e segnalato all’Autorità Amministrativa per la violazione “detenzione di sostanza stupefacente per fini personali”.

La pattuglia, di passaggio per le strade di Bolzano, ha notato un vecchio furgone Fiat che procedeva lungo via Maso della Pieve con andatura irregolare, che costituiva un concreto pericolo per la circolazione stradale.

Prontamente fermato, il conducente si è rifiutato di sottoporsi ai test etilometrrici ed agli accertamenti di verifica del consumo di sostanze stupefacenti. I militari, dunque, hanno approfondito i controlli di rito, estendendoli alla persona ed al mezzo: perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nelle disponibilità del soggetto un coltello a serramanico (con lama di 8 cm), una modica quantità di hashish per uso personale, nr. 2 tessere sanitarie intestate ad altrettante persone ed un pass auto per invalidi.

Al soggetto, non in grado di giustificarne il possesso, è stato sequestrato quanto rinvenuto ed è stato denunciato per i reati specifici.