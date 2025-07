CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLI SERALI A LAIVES: «GIOVANE TROVATO IN POSSESSO DI HASHISH E COLTELLO A SCATTO, DENUNCIATO»

09.31 - mercoledì 23 luglio 2025

Nel corso di un servizio perlustrativo in orario serale, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in ambito urbano, i militari della Stazione Carabinieri di Laives hanno proceduto al controllo di un giovane disoccupato, residente a Bolzano, classe 2007, il quale, alla vista della pattuglia, ha manifestato un evidente stato di agitazione comportamentale, tale da indurre gli operanti a procedere ad approfonditi accertamenti.

La perquisizione personale, eseguita nel rigoroso rispetto delle prerogative previste dall’art. 103 del D.P.R. 309/1990, ha permesso di rinvenire sulla persona del soggetto una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish (circa 1 grammo) e un coltello a scatto della lunghezza complessiva di circa 15 cm, con lama affilata di circa 7 cm.

La sostanza stupefacente e l’arma bianca sono state sottoposte a sequestro, rispettivamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 e dell’art. 354 del codice di procedura penale.

Al termine delle previste formalità di rito, il giovane è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (art. 699 c.p.).

“L’episodio dimostra ancora una volta l’efficacia del quotidiano impegno dei Carabinieri nel controllo del territorio di Laives, soprattutto in orari serali, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di microcriminalità,” ha dichiarato il Capitano Federico Seracini, Comandante della Compagnia Carabinieri di Egna.

Ai sensi delle vigenti normative, è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).