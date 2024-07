CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLI A RENON: COMANDANTE VANGONE, «NESSUN CITTADINO DENUNCIATO, SEGNO DI UN’EFFICACE AZIONE PREVENTIVA»

08.14 - lunedì 15 luglio 2024

Ieri a Renon, è scattata l’operazione che tutti aspettavano: i controlli intensificati promessi durante l’incontro di un mese fa tra il Comandante della Compagnia carabinieri di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone, e il Sindaco del comune, Dott. Paul Lintener, sono diventati realtà. Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade del passo Vanga e sulle principali arterie viarie, così come nelle stazioni di partenza e arrivo della funivia del Renon, i Carabinieri hanno messo in campo un’azione senza precedenti. Le unità cinofile sono state impiegate in punti strategici, tra cui la stazione degli autobus di Collalbo e la stazione a monte della funivia del Renon, per contrastare l’eventuale traffico di sostanze illecite, prevenendo così il loro passaggio verso il capoluogo.

Un vero e proprio blitz che ha visto coinvolti anche pendolari e ragazzi che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. Gli uomini dell’Arma hanno passato al setaccio trenini, autobus e funivia, senza però creare allarmismi: nessun cittadino è stato deferito in stato di libertà, segno di un’efficace azione preventiva. “Il nostro obiettivo è vigilare e prevenire reati. Quello di ieri per me è da considerarsi un successo operativo,” ha dichiarato il Comandante Esposito Vangone. “Non aver individuato sacche di micro criminalità diffusa è indicativo di un’ottima campagna preventiva di deterrenza e di rassicurazione sociale. I nostri sforzi stanno rendendo i giovani più consapevoli e meno permeabili alle influenze negative, specialmente quelle legate al mondo della droga.” L’operazione non si ferma qui. I controlli proseguiranno incessantemente per tutta l’estate, con un ulteriore incremento nei fine settimana, sia a Renon che nel capoluogo. L’Arma dei Carabinieri dimostra ancora una volta di essere in prima linea per la sicurezza del territorio, con professionalità e costanza, a tutela di una comunità più sicura e consapevole.