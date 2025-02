CARABINIERI – BOLZANO * «BUTTAFUORI ACCOLTELLATO ALL’ESTERNO DI UNA DISCOTECA, DUE GIOVANI DENUNCIATI»

14.32 - mercoledì 12 febbraio 2025

Buttafuori accoltellato all’esterno di una discoteca di Bolzano: due giovani denunciati dai Carabinieri.

I Carabinieri della Sezione Operativa di Bolzano hanno individuato e deferito in stato di libertà due giovani ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di “minaccia” e “lesioni personali aggravate”.

L’indagine, avviata a seguito di un episodio di aggressione fisica con coltello nei confronti del “buttafuori” di una nota discoteca del Capoluogo altoatesino, consistita in raccolta ed analisi di testimonianze, studio di decine di ore dei filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, confronto ed identificazione, ha permesso di deferire in stato di libertà i due responsabili del grave fatto che, non curanti delle lesioni procurate al membro della security, si sono allontanati indisturbatamente dal locale.

A dare l’allarme, nella nottata del 26 gennaio, è stato lo stesso addetto alla sicurezza che, poco prima di essere ferito al costato con un’arma da taglio all’esterno del locale, aveva avuto una discussione con i due denunciati per motivi banali, facenti parte di un gruppetto di giovani, forse perché non rispettavano la fila per entrare nel locale.

L’immediato intervento del personale del 118 ed il successivo trasporto al S. Maurizio hanno scagionato conseguenze più gravi. Le primissime ricerche da parte dei militari nelle zone circostanti avevano dato esito negativo. Tuttavia, non sono fuggiti alle telecamere del locale notturno ed alla memoria dell’aggredito, il quale ha saputo fornire una parziale descrizione dei propri aggressori.

Anche questa volta, grazie alla collaborazione con il cittadino, i Carabinieri hanno assicurato alla giustizia due soggetti violenti che fuggendo pensavano di averla fatta franca.