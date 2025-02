CARABINIERI – BOLZANO * BRUNICO: «PAGAVA CONSUMAZIONI CON BANCONOTE CONTRAFFATTE, DENUNCIATO 54ENNE ALTOATESINO»

14.09 - sabato 22 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pagava con banconote contraffatte il corrispettivo di consumazioni alcoliche, negli apres – ski di Brunico (BZ). A identificare e denunciare in stato di libertà un cinquantaquattrenne dell’alta Pusteria, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Brunico (BZ), che hanno condotto le indagini ed individuato l’uomo, il quale approfittando dell’oscurità e dell’affollamento tipico di tali esercizi pubblici in un periodo di alta stagione turistica, aveva ordinato una bevanda, pagando con una banconota da 20 euro contraffatta.

Durante le passate festività natalizie, Il titolare di un apres sky, dopo essere “caduto nel tranello”, ha richiesto l’intervento dei militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brunico (BZ) che, dopo aver visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nel locale, e aver sentito le testimonianze di diversi avventori oltre che del barista che materialmente aveva ricevuto in pagamento la banconota contraffatta, hanno dato inizio agli accertamenti del caso, conclusisi positivamente con la denuncia in stato di libertà dell’individuo ai sensi dell’art. 455 del Codice Penale.

Nel corso delle indagini, ed in seguito alla perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria bolzanina, i carabinieri hanno rinvenuto presso l’abitazione dell’indagato, complessivamente 88 banconote di diverso taglio, tutte abilmente contraffate e pronte per essere “spese” sul mercato pusterese, per un importo di diverse migliaia di euro.

Ai sensi delle vigenti norme, all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).