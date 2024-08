CARABINIERI – BOLZANO * BRUNICO: «NASCONDEVA NELLA SUA STANZA 900 GRAMMI DI HASHISH, ARRESTATO GIOVANE UNIVERSITARIO»

10.25 - giovedì 22 agosto 2024

Carabinieri Brunico: arrestato giovane studente universitario fuori sede che nascondeva nella sua stanza 900 grammi di hashish. I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico (BZ) nell’ambito dei controlli delle festività di ferragosto, la notte del 15 agosto hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne studente universitario a Brunico.

Due giovani carabinieri della locale Stazione, liberi dal servizio, mentre si trovavano all’esterno di un locale notturno brunicense, hanno notato il 20enne, conosciuto dai militari dell’Arma, che stava fumando uno spinello. Prontamente hanno allertato i colleghi della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che giunti sul posto hanno effettuato una perquisizione personale del giovane rinvenendo una dose di hashish Pertanto i militari dell’Arma hanno proseguito le verifiche nei pressi dell’abitazione ed in particolare della stanza occupata dallo studente universitario. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ben 9 panetti di hashish dal peso complessivo di grammi 800 nonché ulteriori grammi 100 di hashish già suddiviso in 20 dosi pronte per essere cedute. Dallo stupefacente sequestrato, come emerso dalle analisi del L.A.S.S., sarebbero state ricavabili ben 4446 dosi di hashish.

Il giovane studente universitario è stato tratto in arresto dai militari dell’Arma ai sensi dell’art.73 comma 5 del DPR 309/90, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto del 20enne è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano lo scorso 16 agosto ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza

Ai sensi delle vigenti norme, all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).

Carabinieri von Bruneck: junger Universitätsstudent verhaftet, weil er 900 Gramm Haschisch in seinem Zimmer versteckt hatte

Die Carabinieri des Bezirkskommandos von Bruneck (BZ) haben im Rahmen der Feiertagskontrollen rund um „Ferragosto“ in der Nacht des 15. August einen 20-jährigen Universitätsstudenten in Bruneck wegen Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln auf frischer Tat festgenommen. Zwei junge Beamten vom Carabinieri-Ortskommando von Bruneck, die dienstfrei waren, bemerkten, als sie sich vor einem bekannten Nachtclub in Bruneck befanden, einen jungen Mann, der bereits vorbestraft war, und einen Joint rauchte. Sie alarmierten umgehend ihre Kollegen von der Funkstreifenabteilung, die vor Ort eine persönliche Durchsuchung des jungen Mannes durchführten und eine Dosis Haschisch fanden. Daher setzten die Beamten ihre Kontrollen in der Wohnung des Universitätsstudenten durch und konnten 9 Haschischblöcke mit einem Gesamtgewicht von 800 Gramm sowie weitere 20 verkaufsfertige Dosen Haschisch sicherstellen. Aus dem beschlagnahmten Betäubungsmittel konnten, wie aus den L.A.S.S.-Analysen hervorgeht, 4446 Dosen Haschisch gewonnen werden.Der junge Universitätsstudent wurde von den Beamten der Carabinieri – Funkstreifenabteilung von Bruneck gemäß Artikel 73 Absatz 5 des DPR 309/90 wegen Besitzes und Handels mit Rauschgift und Suchtmitteln festgenommen. Die Festnahme des 20-Jährigen wurde vom Richter für die Vorerhebungen bestätigt. Am 16. August wurde vom Landesgericht Bozen die vorsorgliche Anordnung der Meldepflicht bei der Kriminalpolizei der Wohnsitzgemeinde angeordnet Nach den geltenden Vorschriften gilt für den Verdächtigen die Unschuldsvermutung, bis seine Schuld durch eine unwiderrufliche Strafe rechtskräftig bewiesen ist (Richtlinie 2016/343/EU).