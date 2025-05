CARABINIERI – BOLZANO * BRUNICO: «INTENSIFICATI I CONTROLLI SUI PASSI MONTANI, 48 VEICOLI CONTROLLATI / 23 MULTE / 28 PUNTI DECURTATI»

09.00 - venerdì 9 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Carabinieri Brunico (Bz): intensificazione dei controlli alla circolazione stradale sui passi montani e controlli per prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Brunico, con l’arrivo della stagione primaverile ed estiva, stanno intensificando i controlli sui passi montani, con il duplice obiettivo di garantire la sicurezza stradale e tutelare la quiete delle comunità locali, spesso messe a dura prova da traffico eccessivo e comportamenti pericolosi. Le strade di montagna, molto amate dai motociclisti per i panorami e le curve impegnative, sono anche teatro di sorpassi azzardati accelerazioni improvvise e livelli di rumore ben oltre i limiti consentiti.

Durante i controlli, i Carabinieri verificano inoltre la regolarità dei documenti di guida e del veicolo ed eventuali modifiche illegali ai mezzi. Nello specifico nei controlli effettuati nei giorni scorsi, le pattuglie motociclisti della stazione carabinieri di Corvara in Badia, hanno proceduto al controllo di n. 48 veicoli di cui n.27 motocicli, elevando n. 23 contravvenzioni al codice della Strada, ritirando n.2 patenti di guida e decurtando complessivamente n. 28 punti.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, in particolare nei weekend e durante i ponti festivi.

Contestualmente, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione della guida sotto l’influenza dell’alcool e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Brunico hanno denunciato in stato di libertà un automobilista controllato alla guida con un tasso alcolemico pari 1,79 g/l ritirandogli la patente e sequestrando amministrativamente il veicolo.

Inoltre sempre le pattuglie dell’aliquota radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un 20enne sorpreso a fumare uno spinello alla guida e segnalato amministrativamente al Commissariato del Governo un uomo trovato in possesso di gr. 2,3 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e di gr. 0,4 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

La specifica attività di controllo delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Brunico finalizzata al controllo del rispetto delle vigente normativa e per la sicurezza degli utenti della strada prosegue nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano.