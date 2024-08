CARABINIERI – BOLZANO * BRUNICO: «AGGREDISCE LA SORELLA E LA MADRE CON UN FORCONE DA CUCINA, ARRESTATO»

18.15 - venerdì 9 agosto 2024

Carabinieri Brunico. Aggredisce la sorella e la madre con un forcone da cucina: arrestato. I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico hanno tratto in arresto un soggetto di origine straniera residente a Campo Tures che si è reso protagonista del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella convivente e della madre.

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Brunico intervenuti prontamente sul luogo, a seguito di specifica richiesta di aiuto, hanno colto l’autore del reato che, in seguito ad una precedente lite famigliare scaturita per futili motivi, stava inveendo contro la sorella e la madre con un forcone da cucina riuscendo, così, ad evitare che madre e figlia venissero ferite.

Questo è l’ennesimo episodio di violenza nell’ambito domestico, che il soggetto ha posto in essere negli ultimi tempi nei confronti dei propri famigliari.

Provvidenziale quindi l’intervento dei Carabinieri che con il loro arresto hanno interrotto una scia di violenze che stavano andando avanti da tempo. L’arresto è stato convalidato ed è stata inoltre applicata la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare dell’autore violento, con divieto di avvicinamento alle vittime e con applicazione del braccialetto elettronico.