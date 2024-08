CARABINIERI – BOLZANO * BRESSANONE: «GIOVANE SORPRESO A SPACCIARE DROGA A DEI COETANEI, DENUNCIATO»

08.16 - sabato 3 agosto 2024

Bressanone: giovane sorpreso a spacciare droga a dei coetanei, denunciato dai Carabinieri. I carabinieri della Stazione di Bressanone, nell’ambito dei mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti nella città vescovile e nel suo circondario, hanno denunciato un diciannovenne di Appiano, ma domiciliato a Bressanone, in quanto sorpreso, in questo centro, a spacciare dosi di hashish ad alcuni suoi coetanei. Al momento del controllo, sulla sua persona sono state rinvenute due dosi preconfezionate di hashish, nascoste sotto l’intimo, nonché 170 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio svolta poco prima, celati nel borsello. La successiva perquisizione domiciliare condotta nella camera in uso al denunciato, ha permesso ai militari operanti di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori 620 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione ed un coltello, entrambi ancora riportanti le tracce derivanti dall’attività di confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Già da tempo, l’Arma locale è impegnata sul fronte sempre caldo dello spaccio di droga, rivolgendo una particolare attenzione alla fascia più giovane della popolazione. Dall’inizio dell’anno, i numerosi servizi esterni di controllo del territorio, svolti dai militari della Stazione di Bressanone, guidati dal Lgt. CS Vincenzo Bisignani, hanno permesso di giungere all’arresto di due spacciatori, alla denuncia a piede libero, sempre per attività di spaccio, di altri tre soggetti, nonché alla segnalazione alle competenti Autorità, per uso non terapeutico di sostanza stupefacente, di ulteriori due persone.

In esito alle medesime attività, prevalentemente condotte nei luoghi che per condizioni ambientali, meglio si prestano ad un’attività illegale, quindi in posti scarsamente frequentati, lontano da occhi indiscreti e spesso collocati in aree esclusivamente pedonali e poco illuminate, sono stati posti sotto sequestro 1.640 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo (eroina, marjiuana, hashish e funghi allucinogeni), 4 bilancini di precisione utilizzati per il preconfezionamento delle singole dosi e ben 7.405 euro in contanti, compendio dell’attività di spaccio.

L’identità delle persone arrestate o denunciate lascia intendere che l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, o meglio, la rimuneratività della stessa, alletta allo stesso modo giovani di qualsiasi estrazione sociale o luogo di provenienza. Sotto questo profilo, l’entità dell’importo in denaro contante complessivamente sequestrato, che rappresenta sicuramente solo una parte del giro d’affari sulla piazza locale, risulta alquanto significativa.

Dal Comando di Compagnia di Bressanone fanno sapere che nonostante i lusinghieri risultati ottenuti, che lasciano tuttavia desumere una recrudescenza del fenomeno dello spaccio sulla piazza di Bressanone, l’attività di controllo e prevenzione condotta dai reparti agli ordini del Cap. Ottavio Tosoni, proseguirà anche in futuro, attraverso un programma ben preciso e continuativo nel tempo, con l’obiettivo di arginare il fenomeno quanto più possibile.