CARABINIERI – BOLZANO * BRENNERO: «FURTO AL CENTRO COMMERCIALE “DOB”, ARRESTATO UN UOMO E DENUNCIATO IL COMPLICE»

15.15 - martedì 12 agosto 2025

Furto al centro commerciale di Brennero: arrestato un uomo, denunciato il complice. Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Val di Vizze, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vipiteno, hanno arrestato un uomo e denunciato un complice, entrambi stranieri e già gravati da precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso. Per uno dei due, l’arrestato, si aggiunge anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono svolti all’interno di un noto negozio di abbigliamento presso il centro commerciale “DOB” a Brennero, meta abituale di numerosi visitatori e turisti. I due soggetti, fingendosi comuni clienti, hanno prelevato vari capi di abbigliamento di marca e dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, si sono rapidamente messi in fuga.

L’allarme lanciato dal personale dell’esercizio ha consentito ai Carabinieri di avviare immediatamente un’operazione di ricerca coordinata. Grazie alla descrizione fisica ed al fatto che i due erano stati visti salire a bordo di un treno regionale, i militari sono riusciti ad intercettare i sospetti alla stazione ferroviaria di Vipiteno. Fatti scendere e portati in caserma, l’arrestato ha improvvisamente reagito con calci e pugni, tentando più volte di divincolarsi. L’azione, caratterizzata da particolare aggressività, è stata neutralizzata solo grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari operanti, uno dei quali ha riportato lievi escoriazioni.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Bolzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida; per il complice è scattata la denuncia in stato di libertà. L’episodio conferma l’efficacia della costante azione di presidio svolta dai Carabinieri sul territorio, finalizzata a contrastare i reati predatori e a garantire la sicurezza di cittadini, commercianti e turisti. L’Arma invita la popolazione a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto al numero unico di emergenza 112, affinché si possa intervenire con la massima rapidità.

Diebstahl im Einkaufszentrum von Brenner: ein Mann festgenommen, Komplize angezeigt

Am späten Abend des gestrigen Tages haben die Beamten der Carabinieri-Station Wiesen-Pfitsch, unterstützt von der Funkstreife der Kompanie Sterzing, einen Mann festgenommen und seinen Komplizen angezeigt. Beide sind ausländischer Herkunft und bereits polizeibekannt. Ihnen wird gemeinschaftlicher schwerer Diebstahl vorgeworfen. Gegen den Festgenommenen kommt zudem der Tatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu. Die Tat ereignete sich in einem bekannten Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum „DOB“ in Brenner, einem beliebten Ziel zahlreicher Besucher und Touristen. Die beiden Männer gaben sich als gewöhnliche Kunden aus, entwendeten mehrere Markenbekleidungsstücke und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, um sofort die Flucht zu ergreifen.

Dank des vom Verkaufspersonal ausgelösten Alarms konnten die Carabinieri umgehend eine koordinierte Fahndung einleiten. Aufgrund der Personenbeschreibung und der Tatsache, dass die Verdächtigen beim Einsteigen in einen Regionalzug gesehen worden waren, gelang es den Beamten, sie am Bahnhof von Sterzing abzufangen.

Nachdem sie aus dem Zug geholt und zur Dienststelle gebracht worden waren, reagierte der Festgenommene plötzlich mit Tritten und Schlägen und versuchte mehrfach, sich loszureißen. Das aggressiv geprägte Verhalten konnte nur dank der schnellen Reaktion und der Professionalität der eingesetzten Beamten unter Kontrolle gebracht werden. Einer der Carabinieri erlitt dabei leichte Schürfwunden. Der Festgenommene wurde in der Gewahrsamszelle des Provinzkommandos Bozen untergebracht und steht der Justizbehörde für die Haftprüfung zur Verfügung; gegen den Komplizen wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet.

Der Vorfall bestätigt die Wirksamkeit der ständigen Präsenz- und Kontrolltätigkeit der Carabinieri im Gebiet, die darauf abzielt, Eigentumsdelikte zu bekämpfen und die Sicherheit von Bürgern, Gewerbetreibenden und Touristen zu gewährleisten. Die Carabinieri rufen die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Vorfälle umgehend über die einheitliche Notrufnummer 112 zu melden, um ein möglichst schnelles Eingreifen zu ermöglichen.