CARABINIERI – BOLZANO * BLITZ NOTTURNO IN CITTÀ: «SMANTELLATO CENTRO DI SPACCIO DOMESTICO, UN ARRESTO»

08.40 - sabato 13 luglio 2024

Blitz Notturno a Bolzano: Carabinieri Smantellano Centro di Spaccio Domestico! L’Arma dei Carabinieri di Bolzano ha conseguito un ulteriore significativo risultato nella lotta contro il traffico di stupefacenti. Nella notte del 10 luglio 2024, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di una considerevole quantità di sostanze stupefacenti durante un controllo domiciliare.

Durante l’operazione presso l’abitazione dell’arrestato, i Carabinieri hanno rinvenuto:

• Una dose da 72,21 grammi di hashish

• Una dose da 17,32 grammi di hashish

• Quattro dosi da 10,68 grammi complessivi di hashish

• Un bilancino di precisione

Il materiale sequestrato è stato inviato per le analisi presso il laboratorio competente e successivamente depositato presso l’ufficio corpi di reato. L’individuo, già sottoposto a regime di affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.

La situazione dell’arrestato ha subito un’ulteriore aggravamento nel pomeriggio del 10 luglio 2024, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno eseguito un secondo arresto. A seguito della sospensione cautelativa dell’affidamento in prova, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, e dell’arresto per detenzione di stupefacenti, l’individuo è stato trasferito dalla propria abitazione alla casa circondariale di Bolzano.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone, ha elogiato l’operato dei suoi uomini: “Questa operazione dimostra ancora una volta la dedizione e la professionalità dei Carabinieri nella lotta contro la criminalità. Ogni arresto è un passo avanti verso una comunità più sicura. I nostri militari sono costantemente impegnati a garantire il rispetto della legge e la protezione dei cittadini. La loro prontezza d’intervento e il loro coraggio sono il nostro orgoglio.” Grazie all’impegno e alla determinazione dell’Arma dei Carabinieri, un altro individuo pericoloso è stato assicurato alla giustizia, contribuendo a rendere Bolzano un luogo più sicuro per tutti.