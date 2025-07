CARABINIERI – BOLZANO * BADIA: «LAVORATORE STAGIONALE DENUNCIATO PER FURTO. RECUPERATI BENI RUBATI E SOMMA IN DENARO RESTITUITA»

19.07 - sabato 26 luglio 2025

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Badia, al termine di una mirata attività di polizia giudiziaria, hanno deferito in stato di libertà un lavoratore stagionale di 34 anni, ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un collega di lavoro.

L’uomo, previa effrazione della porta della stanza occupata dalla vittima, si è introdotto all’interno della stessa, asportando la somma di 80 dollari americani e 35 euro in contanti. L’immediata attività investigativa ha consentito ai militari dell’Arma di individuare il sospettato e procedere a una perquisizione domiciliare presso la sua stanza.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma di denaro rubata, unitamente a una bicicletta da corsa del valore commerciale di circa 3.500 euro, risultata oggetto di furto avvenuto lo scorso 4 luglio sulla pubblica via a Badia e appartenente a un turista di nazionalità olandese.

Gli indumenti indossati dall’indagato al momento del furto della bicicletta, corrispondenti a quelli ripresi da impianti di videosorveglianza, sono stati anch’essi sequestrati. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno inoltre proceduto al sequestro di un orologio marca Bulova modello Marine Star, del quale l’indagato non è stato in grado di giustificare la provenienza, e di un involucro in cellophane contenente circa 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Per quest’ultima violazione, il 34enne è stato segnalato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente, l’orologio e la bicicletta sono stati sottoposti a sequestro. La somma di denaro è stata invece restituita al legittimo proprietario, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria prontamente informata dal Comando Stazione Carabinieri di Badia.