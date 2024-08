CARABINIERI – BOLZANO * ATTIVITÀ D’INDAGINE: «REATI COMMESSI TRA LUGLIO ED AGOSTO, DENUNCIATE SEI PERSONE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Bolzano, con il supporto della Sezione Operativa, Reparto costituito da militari che operano in abiti simulati per contrastare i reati più insidiosi e svolgono indagini di media complessità, hanno portato a termine importanti attività d’indagine che hanno permesso di identificare e deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sei persone ritenute responsabili di diversi reati, commessi tra lo scorso mese di luglio ed i primi giorni di agosto.

In particolare, i vari accertamenti tecnici eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di individuare due soggetti che, approfittando verosimilmente della numerosa clientela e della momentanea distrazione dello staff, sono riusciti ad asportare dell’abbigliamento tecnico per un valore di circa 600 euro da un noto esercizio commerciale nel cuore del centro storico di Bolzano.

Altri tre individui, invece, sono stati identificati ed associati ad un furto di portafoglio su autovettura, commesso da uno dei tre soggetti che, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha compiuto l’azione criminosa mentre si trovava in permesso lavorativo. Successivamente, due suoi verosimili complici, deferiti in stato di libertà per il reato specifico, hanno utilizzato in modo illecito delle carte di credito ivi contenute, acquistando diversi biglietti “gratta e vinci” da un distributore automatico di un noto tabacchino del capoluogo. Si precisa, inoltre, che al soggetto scoperto delinquere (“furto su autovettura”) durante un permesso lavorativo, sono stati revocati dal Tribunale di Sorveglianza gli arresti domiciliari ed è stato successivamente collocato presso la locale casa circondariale per espiare il periodo di pena mancante.

Un episodio pressoché analogo si è verificato a luglio, in occasione del quale un cittadino denunciava di aver patito un furto sulla propria autovettura lasciata parcheggiata in una zona del quartiere Centro- Piani-Rencio, al quale sono state asportate delle carte di credito ivi custodite, in seguito utilizzate da un uomo, nei giorni scorsi identificato con le medesime modalità, per acquistare diversi prodotti presso il predetto distributore automatico. Il reso, scoperto, è stato anch’egli deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di “indebito utilizzo di carte di credito”.

L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Bolzano si inserisce in un quadro di più ampio respiro di prevenzione e repressione quotidiane di reati in genere in città e nei comuni della propria giurisdizione, che si svolge senza soste e senza risparmio di energie. Questi casi sono l’esempio di un concreto successo investigativo, che ha portato all’identificazione di ben nr. 6 (sei) autori di vari reati, fino a qualche giorno fa sicuri di averla fatta franca. È sempre opportuno, quindi, denunciare ogni reato patito affinché gli autori possano essere individuati, identificati e perseguiti dalla legge.