CARABINIERI – BOLZANO * APPIANO: «LAVORO IRREGOLARE IN UN CANTIERE, DENUNCIATI DUE IMPRENDITORII

09.31 - martedì 22 luglio 2025

Continuano i servizi di controllo ai cantieri sparsi in tutta la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Bolzano.

L’ultimo, con protagonisti due imprenditori di una ditta edile lombarda, è stato effettuato nei giorni scorsi ad Appiano S.S.d.V., ove i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della documentazione correlata, hanno scoperto non situazioni di pericolo, bensì hanno sorpreso due lavoratori di origine extracomunitaria che prestavano la loro manodopera senza averne il titolo.

In particolare, gli accertamenti volti a definire la situazione lavorativa dei due uomini hanno fatto emergere che gli stessi erano stati assunti seppur, rispettivamente, un soggetto fosse privo del permesso di soggiorno per restare sul territorio italiano ed il secondo lavorasse nonostante fosse in possesso di un permesso di soggiorno turistico.

Per tale violazione, i datori di lavoro rischiano severe pene per ogni lavoratore non in regola.

Attività di controllo analoghe, fondamentali per la prevenzione di incidenti ed infortuni mortali sui luoghi di lavoro, proseguiranno nelle prossime settimane anche in altri Comuni della Compagnia Carabinieri di Bolzano.