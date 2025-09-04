CARABINIERI – BOLZANO * APPIANO: «CONDUCENTE DENUNCIATO PER GUIDA SENZA PATENTE E PORTO ABUSIVO DI ARMI, IL PASSEGGERO SEGNALATO PER DROGA»

16.12 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Stazione di Appiano S.S.d.V., durante l’esecuzione di un posto di controllo sul tratto della SS42 che attraversa quel Comune, ha controllato un vecchio furgoncino con andatura sospetta.

Approfonditi accertamenti sul mezzo e sugli occupanti hanno fatto emergere una situazione particolare. Il veicolo, infatti, era già stato confiscato per gravi violazioni commesse in precedenza dallo stesso guidatore. L’uomo, incurante, lo aveva sottratto all’ente custode e lo stava guidando senza patente, violazione per la quale era già recidivo. Il furgone è risultato, inoltre, privo di copertura assicurativa RCA e, nel portabagagli, sono stati rinvenuti 2 coltelli, uno stiletto ed una forbice, il tutto trasportato illecitamente.

Il passeggero, invece, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.

I militari hanno sequestrato il veicolo, sanzionato il guidatore per le specifiche violazioni previste al Codice della Strada e denunciato per i diversi reati commessi, fra i quali “porto abusivo di armi” ed “appropriazione indebita”.

L’accompagnatore è stato segnalato al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano per la violazione amministrativa “detenzione di sostanza stupefacente per fini personali”.