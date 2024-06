CARABINIERI – BOLZANO * ANTERIVO – FESTIVAL MUSICA TECHNO: « UN ARRESTATO / 2 DENUNCIATI / 4 SEGNALATI / SEQUESTRATE DROGHE DI OGNI TIPO»

11.54 - martedì 18 giugno 2024

Festival di musica Techno di Anterivo: 1arrestato, 2 denunciati,4 segnalati. Sequestrate droghe di ogni tipo. Nel weekend appena trascorso nella zona sportiva di Anterivo (BZ) si è svolto un festival di musica Techno della durata di tre giorni nel corso del quale si sono alternati 30 disck-jokey nazionali e internazionali e dove hanno preso parte diverse centinaia di giovani provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, di cui duecento hanno anche dormito in tenda all’interno dell’area della festa.

La Compagnia Carabinieri di Egna, in occasione dell’evento ha messo in campo un massiccio dispositivo di controllo con decine di militari per garantire la giusta cornice di sicurezza dei partecipanti e dei residenti del comune di Anterivo e nei comuni limitrofi.

I servizi di controllo sono iniziati alle 15 di venerdi e sono proseguiti fino al primo pomeriggio di domenica e, oltre alle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Egna, al nucleo cinofili di Laives e al Nucleo Operativo e Radiomobile di Egna sono stati impiegati in rinforzo anche carabinieri provenienti dalle Compagnie di Bolzano e Merano.

Il dispositivo realizzato per il contrasto di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti era composto da carabinieri in normale uniforme di servizio, altri in abiti civili e infine anche alcuni in tenuta operativa e la gestione dell’ordine pubblico è stata realizzata dai carabinieri in coordinamento con l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Bolzano.

Data la numerosa affluenza di giovani provenienti sia da regioni confinanti che anche dall’estero, i controlli effettuati dai Militari sono stati minuziosi su tutto il territorio della Bassa Atesina.

Che sarebbe stato un weekend “caldo” sotto il punto di vista operativo lo si era già capito da venerdi pomeriggio quando i carabinieri hanno predisposto un dispositivo di controllo per i mezzi in uscita dal casello autostradale A22 di Egna e, a seguito della verifica ad un’autovettura sospetta, venivano deferiti in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due ragazzi di 23 e 26 anni, uno di nazionalità austriaca e l’altro nato a Merano, entrambi residenti nel Burgraviato, trovati in possesso di due spinelli preconfezionati, 23 grammi di Marijuana, 6 grammi di Funghi allucinogeni.