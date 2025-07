CARABINIERI – BOLZANO * ALTO ADIGE – CONTROLLI SUI PASSI MONTANI: «50 CONTRAVVENZIONI ELEVATE E 4 PATENTI RITIRATE»

13.01 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Intensificati i controlli dell’Arma sulle strade dei passi montani dell’Alto Adige: oltre 50 contravvenzioni elevate e 4 patenti ritirate,

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bolzano, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, hanno pianificato e condotto nel corso dell’ultimo fine settimana un’ampia attività di controllo lungo le principali arterie stradali montane dell’Alto Adige. L’operazione ha visto il coinvolgimento delle Compagnie Carabinieri di Bolzano, Brunico, Egna e Ortisei, con pattuglie automontate e motomontate impegnate nei controlli su numerosi passi alpini, tra cui Gardena, Campolongo, Valparola, Mendola, San Lugano, Nigra e Costalunga. Complessivamente, sono stati sottoposti a controllo circa 200 utenti della strada, a bordo di 130 veicoli (80 motociclette e 50 autovetture). L’attività ha portato alla contestazione di oltre 50 violazioni al Codice della Strada, con 4 patenti ritirate e la decurtazione di 115 punti.

Tra le violazioni più significative accertate:

• n. 5 violazioni dell’art. 148 c. 10 e 16 C.d.S. (sorpasso in curva o in condizioni di scarsa visibilità),

• n. 1 violazione dell’art. 40 c. 8 C.d.S. (attraversamento della linea continua),

• n. 2 violazioni dell’art. 141 c. 1 C.d.S. (velocità non commisurata alle condizioni della strada e del traffico),

• n. 1 violazione dell’art. 146 c. 2 C.d.S. (inosservanza della segnaletica stradale).

Oltre a queste, le infrazioni più comuni rilevate hanno riguardato:

• dispositivi di equipaggiamento e sicurezza del veicolo non conformi (artt. 72/13; 79/1-4; 100/1-11-15),

• omessa revisione (art. 80/14),

• irregolarità nei documenti di circolazione (artt. 86; 214 co. 8; 133 co. 1 e 4),

• guida pericolosa (art. 141 co. 3, 8 e 11),

• irregolarità nel sorpasso (art. 148 co. 2, 10, 15 e 16),

• mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172 co. 1 e 10),

• uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 co. 2 e 3).

Questa azione di controllo rientra nel dispositivo di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano per il periodo estivo, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le strade più frequentate, soprattutto quelle montane percorse da numerosi motociclisti e turisti. L’Arma dei Carabinieri invita tutti gli utenti della strada a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle norme del Codice della Strada, per la sicurezza propria e degli altri.