CARABINIERI – BOLZANO * «12 VICEBRIGADIERI HANNO GIURANO FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA, DAVANTI AL GENERALE DI BRIGATA PAOLUCCI»

La mattina del 20 novembre, in Bolzano, presso la Caserma “Francesco Gentile” di viale Druso, sede del Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, dodici Vicebrigadieri dei Carabinieri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla presenza del Comandante, Generale di Brigata Stefano Paolucci. I militari neo promossi, provenienti dal ruolo Appuntati e Carabinieri già in servizio nelle due Province della regione, hanno recentemente ultimato un impegnativo e intenso corso di qualificazione presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri. Parte di essi andranno a rinforzare i reparti del territorio altoatesino.

La cerimonia si è svolta secondo le modalità che prevedono la temporanea consegna della pistola al Comandante della Legione, la lettura della formula del Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla Costituzione, infine, la riconsegna dell’arma da parte del Generale al sottufficiale che ha appena giurato.

Il Gen. Paolucci, nel formulare gli auguri personali e di tutti i Carabinieri della Legione, ha evidenziato l’importanza morale del Giuramento, rappresentando come questo nuovo e più elevato grado implichi per tutti una maggiore responsabilità, avendo assunto anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. A tutti i nuovi Vicebrigadieri, inoltre, il Comandante ha ricordato il significato e l’alto valore etico del Giuramento di Fedeltà alla Patria ed alle libere Istituzioni, la cui solennità impegna innanzitutto l’onore del militare, che nel quotidiano agire del Carabiniere deve costituire un sicuro punto di riferimento nel servire la popolazione. Alla cerimonia, erano presenti rappresentanze del Comando Legione Carabinieri Trentino – Alto Adige e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.