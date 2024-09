CARABINIERI * AVIO (TN): TRUFFA IN FRANCIA: «DUE DENUNCIATI PER RICETTAZIONE, PER COMPRAVENDITA TRA PRIVATI DI UN’AUTO»

10.03 - mercoledì 25 settembre 2024

AVIO (TN): TRUFFA IN FRANCIA E DUE DENUNCIATI PER RICETTAZIONE IN TRENTINO.

Nel giorni scorsi i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria roveretana due cittadini di origine maghrebina per ricettazione di un’autovettura risultata compendio di truffa perpetrata in Francia.

Questi i fatti: nei giorni scorsi, in una cittadina nel cuore della Loira (Francia) ha avuto luogo una compravendita tra privati avente ad oggetto un’autovettura dal cospicuo valore economico; all’atto della consegna del veicolo, l’acquirente ha saldato la somma pattuita con un assegno circolare, ritirando il mezzo con relativa documentazione di acquisto, assegno che poi, a seguito di accertamenti bancari in sede di riscossione, si è rivelato essere scoperto e per ciò la persona offesa ha proceduto a fare denuncia alla autorità francesi.

Avendo ancora attivo sul veicolo in questione il sistema di rilevamento GPS, il cittadino francese ne è riuscito a tracciare la posizione, localizzandolo in Italia, nel basso Trentino, precisamente ad Avio. Così, assieme a tre compagni di viaggio, lo sventurato venditore, con un’autovettura a noleggio, è partito dalla Loria francese alla volta della cittadina sita nella bassa Vallagarina dove di fatto risultava posizionato il veicolo.

Dopo aver viaggiato tutta la notte per oltre 1200 km, nella prima mattinata del giorno dopo è giunto in Avio, dove appunto ha trovato il mezzo in ottime condizione e regolarmente parcheggiato; a quel punto ha allertato subito i carabinieri. Sul posto i militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri del Comando Compagnia di Rovereto, dopo aver identificato il richiedente, hanno da lui appreso che il veicolo, nella circostanza regolarmente parcheggiato nella centrale in una zona centrale di Avio, risultava appunto oggetto di una compravendita tra privati avvenuta qualche giorno prima in Francia, rivelatasi una truffa.

Sul posto, i militari hanno eseuguito speditivi accertamenti che hanno consentito di individuare due uomini quali possessori del veicolo, atteso che nella loro disponibilità venivano ritrovate le chiavi ed i documenti di compravendita del veicolo in questione, sui quali uno dei due risultava acquirente per mano di un venditore di una concessionaria francese al quale aveva pagato in contanti la somma prevista, senza però riuscire a documentare il passaggio monetario e senza aver ancora perfezionato l’immatricolazione del veicolo (per la definizione della proprietà del veicolo è necessario trascriverne il passaggio nei pubblici registri automobilistici).

La versione fornita dai due non è risultata credibile e pertanto venivano deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione ed il veicolo sottoposto a sequestro per le verifiche del caso e per l’eventuale successiva restituzione all’avente diritto.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende per cui si procede è da ritenersi definitivamente accertata solo a seguito di sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.