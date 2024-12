CANTINA SOCIALE – ALA (TN) * 65MA ASSEMBLEA: «FATTURATO 2023/2024 A 9.296.820 EURO, UTILE NETTO A 19.451 EURO / CONFERMATE LE CARICHE DI PRESIDENTE A LINO TRAINOTTI ED AI CONSIGLIERI FRANCESCO SAIANI E ROBERTO TRAINOTTI»

Come di consueto anche la 65a Assemblea generale della Cantina sociale di Ala si è svolta nella serata di oggi presso la Cittadella del Vino di Mezzocorona, sede centrale del Gruppo Mezzacorona, alla presenza dei soci alensi a suggellare la storica intesa con il partner rotaliano.

Il Presidente della Cantina sociale, Lino Trainotti, ha sottolineato come vista la difficile situazione socioeconomica mondiale, nell’annata 2023/2024 sono stati raggiunti adeguati risultati sia dal punto produttivo ed economico a favore dei soci.

La vendemmia 2023, segnata da impattanti eventi atmosferici, si era attestata su una produzione di circa 70.000 quintali di uva, in riduzione rispetto alla precedente, raggiungendo comunque interessanti livelli qualitativi.

Il fatturato 2023/2024 ha raggiunto i 9.296.820 euro, con una sostanziale tenuta rispetto all’esercizio precedente, con un assestamento dell’utile netto pari a 19.451 euro.

Anche il patrimonio netto si è rafforzato ulteriormente ed ha raggiunto il valore di 3.575.898 euro, con la posizione finanziaria netta bancaria ancora positiva e pari a 45.471 euro.

Il Presidente Trainotti ha rinnovato il ringraziamento ai soci per l’impegno nel raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità e per l’attenzione dimostrata nel rispetto delle norme per la lotta integrata volontaria in campagna, che hanno portato all’ottenimento per l’ottavo anno consecutivo della Certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata) della produzione dei soci e consentendo quindi anche la Certificazione dei vini della Cantina di Ala.