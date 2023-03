CANESTRINI * 8 MARZO: « “L’ONDA DELLE DONNE”, VORREMMO ARIA PULITA – CASE SICURE – CIBI SENZA VELENI E ALTRO ANCORA, INCONTRO A TRENTO – PALAZZO REGIONE (15.00) »

17.26 - martedì 7 marzo 2023

Le donne finalmente stanno diventando protagoniste anche in politica. Ma non basta fare politica, bisogna fare una politica per le donne. Contro le discriminazioni retributive, per avere servizi e assistenza pubblici e efficienti, per non veder scaricare su di noi tutti i pesi assistenziali di cui dovrebbe invece farsi carico l’ente pubblico. E tanto altro ancora: vorremmo aria pulita, case sicure, cibi senza veleni, trasporti non inquinanti. L’ONDA delle donne vuole vivere meglio oggi, pensando al domani.

Gloria Canestrini