CANDIDATO SINDACO GIANPIERO LUI * BALLOTTAGGIO ROVERETO (TN): «PER ME RISULTATO SORPRENDENTE, IL 60% DELLA CITTÀ CHIEDE UN CAMBIAMENTO»

13.52 - lunedì 27 maggio 2024

“Grazie, grazie dal profondo del cuore a Voi Elettrici ed Elettori roveretani che avete dato fiducia a me del tutto nuovo alla politica con un risultato sorprendente e assolutamente non scontato alla vigilia, e grazie alla coalizione dei partiti che mi hanno supportato con lealtà, generosità e slancio: un ballottaggio centrato in modo pieno, forte, convincente!

In una giornata elettorale contraddistinta da un forte calo di affluenza dovuto – oltre ad altre cause – forse anche alla chiusura anticipata dei seggi e alla bellissima giornata dopo tanta pioggia, molto interessante il risultato di Officina, di cui fin da subito ho dichiarato di apprezzare alcuni contenuti e con cui ci confronteremo senza pregiudizi, così come ovviamente con Fratelli d’Italia con cui possiamo certamente lavorare bene insieme come già facciamo altrove, e Democrazia sovrana e popolare.

Poi, sulle alleanze, vedremo. Ma resta un dato inequivocabile e molto promettente: questo voto ci dice che il blocco dell’immobilismo della sinistra di potere dell’amministrazione uscente sta cominciando a franare, supera appena il 40 per cento, mentre quasi il 60 per cento della città vuole un cambiamento. Sono – e sarò – il rappresentante di questa volontà! Sarà questa la partita – tra immobilismo e cambiamento – dell’8 e 9 giugno. Una partita totalmente nuova, che comincia adesso: e sarà in primo luogo a Voi roveretane e roveretani che come sempre mi rivolgerò”.

Lo dichiara il candidato sindaco di Rovereto Gianpiero Lui