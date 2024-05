CANDIDATA SINDACA ROBOL * CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE: «INCONTRO PUBBLICO CON TOMMASI E IANESELLI, A ROVERETO (TN) 24 MAGGIO 18.00»

11.52 - giovedì 23 maggio 2024

Venerdì 24 maggio alle ore 18:00 in Piazza Loreto a Rovereto la candidata Sindaca Giulia Robol invita le roveretane e i roveretani all’evento di chiusura della campagna elettorale, che lancia un chiaro messaggio : INSIEME il 26 maggio possiamo vincere, e INSIEME possiamo fare la differenza e rendere Rovereto ancora più grande.

L’incontro pubblico è espressione del concetto di INSIEME, sia in termini di visione che di concretezza. Saranno presenti, infatti, il Sindaco di Verona Damiano Tommasi e il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, con i quali la candidata Sindaca Giulia Robol desidera rafforzare il dialogo e le collaborazioni per il futuro.

Nell’incontro i Sindaci e la candidata Sindaca condivideranno le loro esperienze e conoscenze su come affrontare determinate sfide o implementare politiche di successo e su come lavorare insieme per sviluppare progetti congiunti a favore dei rispettivi territori.

“E’ fondamentale il confronto costruttivo e sinergico di buongoverno tra Comuni vicini, sia in termini valoriali che territoriali, sia della stessa Regione ma anche di altre Regioni, per alzare l’asticella della propria visione e delle buone pratiche da mettere in atto “a portata di Comune”. Instaurare una serie di incontri programmatici dove scambiare le rispettive esperienze e pratiche amministrative per creare una serie di collaborazioni costruttive è un azione di governo che porterò avanti. Già con Trento, e anche con Verona, per quanto riguarda l’Università ciò avviene con i corsi interateneo, e non solo. Ma i progetti di collaborazione possono riguardare anche altri asset, dal turismo, agli eventi, alla cultura, alla mobilità, all’economia. Oggi, non si va lontano, se non insieme, e questo è il mio credo. La leadership femminile è proprio questo : la capacità di ascolto, di dialogo, di creare sinergie, e di lavorare in gruppo per il benessere della collettività. Queste sono caratteristiche che mi appartengono e che in politica, oggi, sono determinanti per amministrare una città che guarda al futuro, senza protagonismi e autoreferenzialità.” sostiene Giulia Robol.

Il tema dell’incontro pubblico è “La città del futuro”, un luogo dove innovazione, sostenibilità e inclusione sociale si fondono per creare un ambiente vivibile, prospero e armonioso per tutti i suoi abitanti. La città del futuro, secondo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è un modello di integrazione tra progresso tecnologico e sostenibilità, dove il benessere dei cittadini e il rispetto per l’ambiente sono al centro delle politiche urbane.

“Attraverso un impegno collettivo e un’azione concertata, possiamo realizzare una visione urbana che risponda alle sfide contemporanee. Mi piace immaginare Rovereto così, un luogo che evolve costantemente, che si adatta alle nuove sfide e opportunità, con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo, resiliente e prospero per tutte le generazioni future”, conclude la candidata Sindaca Giulia Robol.