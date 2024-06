“CANAZEI CAMPO BASE” * ESTATE 2024: «CON NIVES MEROI – TAMARA LUNGER – ERRI DE LUCA – MATTEO RIGHETTO, DAL 28 GIUGNO AL 22 AGOSTO»

11.22 - sabato 15 giugno 2024

Edizione stellare per Canazei Campo Base. Sono ben due gli appuntamenti di osservazione degli astri al Sass Pordoi,

in apertura e chiusura di rassegna, che inizia il 28 giugno con tre giorni di festival in collaborazione con @dolomitasogno e prosegue fino al 22 agosto con star dell’alpinismo e della letteratura come Nives Meroi, Tamara Lunger, Erri De Luca e Matteo Righetto

Punta alle stelle la nuova edizione di Canazei Campo Base che apre e chiude con due appuntamenti di osservazione degli astri al Sass Pordoi. Ma questa non è l’unica novità del 2024 della rassegna, dedicata all’attualità e al futuro della montagna, sotto la direzione dalla giornalista Elisa Salvi e il patrocinio del Comune di Canazei. L’apertura, infatti, quest’anno è, dal 28 al 30 giugno, in forma di festival in collaborazione con @dolomitidasogno, pagina Instagram (123 mila followers) fondata da Nicola Ercolini.

Un festival che, il 28 giugno (ore 21), sale subito in quota per “E uscimmo a riveder le stelle… al Sass Pordoi”: a 2950 metri assieme alle guide alpine si partecipa al “Lunar Tour” (40 minuti circa; facile) per poi ammirare le stelle al calar della notte con Claudio Balella, astronomo divulgatore. Il 29 giugno (ore 9.30) si parte da Alba di Canazei per un trekking al Rifugio Contrin con Giselda Toressan, l’influencer della montagna nota al grande pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. La sera (ore 21), in piaz Marconi a Canazei (in caso di maltempo al cinema teatro Marmolada), l’appuntamento è con “Salite per tutti”, incontro con Moreno Pesce, atleta paralimpico, che racconta la sua sfida quotidiana con le vette della vita, a cui segue “Cime per tutti” una chiacchierata con Giselda Torresan e altre giovani realtà che narrano la montagna anche attraverso i social media, da Ercolini di @Dolomitidasogno, a Anna Zavatta e Debora Visentin di @unpostoincuitornare, fino a Sebastiano Frollo del podcast “Andata e ritorno, storie di montagna”. Domenica 30 giugno (ore 9.30), invece, si vive l’esperienza più a contatto con la natura che c’è: forest bathing nei boschi nei dintorni di Canazei, a cui segue (ore 12.30) un momento conviviale di chiusura del festival.

Dopo quest’avvio intenso, Canazei Campo Base prosegue nella sua forma classica di incontri con nomi prestigiosi del panorama internazionale. Il 25 luglio, Erri De Luca presenta il docu-film “L’età sperimentale” che ha riscosso grande successo all’anteprima al Trento Film Festival e che sta girando l’Italia. Il film, prodotto da Soul, è un’autentica poesia che vede protagonista lo stesso De Luca, scrittore e alpinista che, nella sua casa e tra le cime che frequenta tutt’oggi, narra con parole e immagini la fase della vita che sta attraversando. Nel corso della serata, c’è spazio anche per la presentazione di “Discorso per un amico”, ultimo libro di De Luca.

Il primo agosto è la volta di “Tamara Lunger, oltre gli Ottomila”: l’alpinista ed esploratrice racconta gli ultimi anni complessi della sua vita che hanno visto la drammatica perdita sul K2 dell’amato collega JP Mohr e un periodo scandito da momenti di paura, che ha superato anche grazie al parapendio e a nuovi progetti come la creazione di “The Soul Mountaneer Faundation”.

L’8 agosto Nives Meroi è protagonista di “Si vince o si perde insieme”. L’unica donna italiana ad aver salito tutti i 14 Ottomila della Terra senza uso di ossigeno supplementare (seconda nella storia e terza in assoluto; prima coppia con il marito Romano Bennet), che a maggio ha rinunciato per maltempo all’ascesa allo Yalung Peak, racconta la sua esperienza sulle cime più alte del pianeta e come si prepara a una spedizione.

L’11 agosto Matteo Righetto presenta “Il sentiero selvatico”, ultimo romanzo che sta scalando le classifiche di vendita. Righetto, scrittore padovano autore tra il resto del best seller “La pelle dell’orso” (da cui nel 2016 è stato tratto l’omonimo film con Marco Paolini), vive buona parte dell’anno a Colle Santa Lucia (BL), paese di lingua e cultura ladina vicino alla Val di Fassa, rappresenta un’importante voce letteraria del territorio ladino-dolomitico. Il 22 agosto, così come si è cominciato, Canazei Campo Base si conclude con una seconda ascensione a 2950 metri per “E uscimmo a riveder le stelle… al Sass Pordoi”, con l’osservazione delle stelle assieme all’astronomo divulgatore Claudio Balella.

(Info e iscrizioni alle attività a pagamento: www.fassa.com e www.dolomitidasogno.it)

CANAZEI CAMPO BASE

Visioni, idee e confronti sulla montagna

Estate 2024

CANAZEI CAMPO BASE: IL FESTIVAL CON @DOLOMITIDASOGNO

Programma

Venerdì 28 giugno

E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE… AL SASS PORDOI

Claudio Balella esperto di astronomia

Guide alpine della Val di Fassa

Serata di osservazione delle stelle nella speciale location della Terrazza delle Dolomiti al Sass Pordoi, a 2.950 metri di quota, in compagnia di Claudio Balella, astronomo divulgatore, e le guide alpine che accompagnano lungo il trekking “Lunar tour” (40 minuti circa) al calar della notte. Si raccomandano abbigliamento caldo (felpa pesante e piumino), buone scarpe da trekking (presenza di neve) e luce frontale.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all’evento, con acquisto ticket alla cassa della stazione della cabinovia Belvedere, a Canazei in Strèda de Pareda, 67; www.dolomitidasogno.it. Attività a pagamento: 20 euro adulti, 10 euro bambini nati dopo 01.01.2011. Il prezzo include: presentazione ospiti, escursione con guida alpina, osservazione astronomica (senza telescopi), ticket funivia. Informazioni al numero 348 0043352. Non sono valide le tessere Panorama Pass e Dolomiti SuperSummer. Partenze funivia ore 21. Eventuale servizio navetta a pagamento (5 euro) dalla stazione a valle della cabinovia Belvedere (partenza ore 20.30) al Passo Pordoi con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Conduce la giornalista Elisa Salvi

Sabato 29 giugno, ore 9.30 – Alba di Canazei

TREKKING AL CONTRIN CON GISELDA TORRESAN

Ritrovo alla partenza della cabinovia Ciampac, di Alba di Canazei. Assieme a Giselda Torresan e all’accompagnatore di media montagna, raggiungeremo il Rifugio Contrin (2016 m). L’escursione per arrivare al rifugio è lungo la strada forestale n. 602 della Val Contrin; una camminata di circa due ore per una lunghezza di 4,6 km e un dislivello di 600 m. Una volta giunti al Contrin scambieremo tutti insieme quattro chiacchiere con Giselda Torresan, poi pranzo al sacco o in Rifugio (come si desidera). Rientro da Passo San Nicolò (circa 1 ora di salita), poi (tutto in discesa) tramite la strada forestale alla partenza della cabinovia Ciampac (ore 15.00 circa). In caso di meteo incerto, si rientra per la (più breve) strada forestale n. 602.

Attività a pagamento (25 euro adulti), informazioni e iscrizioni dolomitidasogno@gmail.com

Sabato 29 giugno, ore 21, Piaz Marconi – in caso di maltempo Cinema Teatro Marmolada

SALITE PER TUTTI con MORENO PESCE

CIME PER TUTTI con GISELDA TORRESAN

Moreno Pesce, atleta paralimpico

Giselda Torresan, l’influencer della montagna

La montagna affascina e accoglie chiunque abbia il desiderio di scoprirla, con le proprie capacità. Un esempio è Moreno Pesce che, dopo aver perso in un incidente la gamba sinistra, è protagonista di spedizioni e ascese sulle Dolomiti e altre cime del mondo. Un atleta paralimpico che, con il suo impegno, diffonde il messaggio di una montagna accessibile.

Nella seconda parte della serata, la storia di Giselda Torresan che con grande spontaneità narra, sui social media, la sua vita in quota. Un racconto che ha riscosso un tale successo da portarla all’ultima edizione del Grande Fratello. Assieme a Giselda le esperienze di Nicola Ercolini, fondatore di @dolomitidasogno, Anna Zavatta e Debora Visentin di @unpostoincuitornare e Sebastiano Frollo, ideatore del podcast “Andata e Ritorno: storie di montagna” che, attraverso i social media, narrano l’ambiente montano. Conduce la giornalista Elisa Salvi

Domenica 30 giugno, ore 9.30 Alba di Canazei

FOREST BATHING

Nei boschi nei dintorni di Canazei, vivi le emozioni del bagno di foresta, con una istruttrice qualificata. Un’esperienza autentica di contatto con la natura che puoi sperimentare in Val di Fassa. L’attività è adatta a tutti.

Attività a pagamento (25 euro adulti), informazioni e iscrizioni www.dolomitidasogno.it

L’APE DEI SALUTI

Ore 12.30 – Momento conviviale di saluto e scambio dell’esperienza con i partecipanti alle diverse attività.

Attività a pagamento (18 euro adulti), informazioni e iscrizioni www.dolomitidasogno.it

CANAZEI CAMPO BASE – RASSEGNA

Giovedì 25 luglio, ore 21 Piaz Marconi – in caso di maltempo Cinema Teatro Marmolada

Erri De Luca “L’età Sperimentale”

Erri De Luca, scrittore e alpinista

Marco Zingaretti, regista

Proiezione e interventi

“La vecchiaia non è una discesa nelle dimissioni, ma una salita verso l’inconosciuto”, questo è il significato del film che De Luca dedica alla vecchiaia, che definisce il periodo migliore della sua vita. Lo scrittore napoletano, oltre al film, nel corso della serata, presenta anche il suo ultimo libro “Discorso per un amico”.

Conduce la giornalista Elisa Salvi

Giovedì 1 agosto, ore 21 Piaz Marconi – in caso di maltempo Cinema Teatro Marmolada

Tamara Lunger: oltre gli Ottomila

Tamara Lunger, alpinista, sci alpinista ed esploratrice

Grandi imprese, grandi rischi. Luci e ombre. La vita della più giovane donna al mondo a conquistare gli 8.516 metri del Lhotse in Nepal nel 2010 è un susseguirsi di colpi di scena: dalle cime più alte del pianeta alle paure che fanno perdere sicurezza. Ma per Tamara, oggi, è di nuovo tempo di spiccare il volo.

Conduce la giornalista Elisa Salvi

Giovedì 8 agosto, ore 21 Piaz Marconi – in caso di maltempo Cinema Teatro Marmolada

Nives Meroi: “Si vince o si perde insieme”

Nives Meroi, alpinista

È la alpinista italiana più forte di sempre, nonché la seconda donna nella storia a conquistare tutti gli Ottomila senza l’uso di ossigeno supplementare. Nives, reduce dall’ultima spedizione in Nepal, racconta, anche con la proiezione di un video, le sue straordinarie esperienze sulle cime più alte del mondo, vissute in coppia con il marito Romano Benet.

Conduce la giornalista Elisa Salvi

Domenica 11 agosto, ore 21 Piaz Marconi – in caso di maltempo Cinema Teatro Marmolada

MATTEO RIGHETTO: IL SENTIERO SELVATICO

Matteo Righetto, scrittore

Scrittore padovano autore, tra il resto, del best seller “La pelle dell’orso” (da cui nel 2016 è stato tratto l’omonimo film con Marco Paolini), Righetto vive buona parte dell’anno a Colle Santa Lucia (BL), paese di lingua e cultura ladina vicino alla Val di Fassa, e rappresenta un’importante voce letteraria del territorio ladino-dolomitico. Righetto presenta il suo ultimo romanzo e dialoga di temi di attualità che riguardano la montagna.

Conduce la giornalista Elisa Salvi

Giovedì 22 agosto, ore 20.30 Sass Pordoi

E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE… AL SASS PORDOI

Claudio Balella esperto di astronomia

Guide alpine della Val di Fassa

Serata di osservazione delle stelle nella speciale location della Terrazza delle Dolomiti al Sass Pordoi, a 2.950 metri di quota, in compagnia di Claudio Balella, astronomo divulgatore, e le guide alpine che accompagnano lungo il trekking “Lunar tour” (40 minuti circa) al calar della notte. Si raccomandano abbigliamento caldo (felpa pesante e piumino), buone scarpe da trekking (presenza di neve) e luce frontale.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all’evento, con acquisto ticket alla cassa della stazione della cabinovia Belvedere, a Canazei (Strèda de Pareda, 67). Attività a pagamento: 20 € adulti, 10 € bambini nati dopo 01.01.2011. Il prezzo include: presentazione ospiti, escursione con guida alpina, osservazione astronomica (senza telescopi), ticket funivia. Informazioni al numero 348 0043352. Non sono valide le tessere Panorama Pass e Dolomiti SuperSummer.

Partenza funivia ore 20.30. Eventuale servizio navetta a pagamento (5 €) dalla stazione a valle della cabinovia Belvedere (ore 20) al Passo Pordoi con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’evento si terrà il 23 agosto. Conduce la giornalista Elisa Salvi.