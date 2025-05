CAMPOBASE * TRENTO – SPACCIO DROGA: «GRAZIE A FORZE ORDINE E MAGISTRATURA, SERVE TRASPARENZA PER RIDARE FIDUCIA AI CITTADINI»

17.28 - giovedì 8 maggio 2025

“Campobase: grazie a forze dell’ordine e magistratura. Serve trasparenza per ridare fiducia ai cittadini”. “L’inchiesta delle forze dell’ordine sembra aver svelato una organizzazione di spaccio di droga che condizionava la città.

Come Campobase non possiamo che ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro che stanno compiendo.

Gli operatori economici della città di Trento sono stati i primi ieri a manifestare tutta la soddisfazione perché il clima, hanno detto, era diventato irrespirabile.

Da quello che si legge questa organizzazione non solo garantiva il commercio della droga lo spaccio della droga ma rappresentava un pericolo per tutti gli operatori onesti . Anche questo significa garantire sicurezza a Trento come nelle valli e per questo ringraziamo la magistratura nei confronti della quella esprimiamo la nostra fiducia.

L’emergere poi nelle indagini di rapporti stretti tra queste organizzazioni e amministratori di società pubbliche non può che preoccuparci e portarci ad esprimere come Campobase l’auspicio che debba essere fatta chiarezza per dare al cittadino l’idea di una politica trasparente, in questo caso come in tutte le altre vicende che hanno mostrato come l’abbassare la guardia possa essere pericoloso”.