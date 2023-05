CAMPOBASE – TRENTO * COORDINAMENTO CITTADINO: « NOMINATO ANDREA BISEGNA, È RICERCATORE FBK »

15.47 - giovedì 25 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Campobase Trento: costituito il Coordinamento cittadino. “Avvertiamo una doppia responsabilità: essere all’altezza dei doveri di un partito che ha espresso il Candidato Presidente condiviso da tutta la coalizione e all’altezza della cultura popolare che sta nelle nostre radici. Per questo ci stiamo organizzando con grande impegno sia nel progetto politico e programmatico, sia in quello organizzativo e comunicativo.” Lo ha detto Chiara Maule, Assessore comunale e vice segretaria provinciale di Campobase, aprendo l’incontro nel quale il partito ha costituito i propri organi cittadini.

Nel dibattito – oltre a Lorenzo Dellai, Renato Tomasi Lorenzo Rizzoli Anastasia Facchinelli e molti altri – è intervenuto anche il Vicesindaco Roberto Stanchina, il quale ha annunciato la propria adesione a Campobase. Una scelta – ha detto – che trovo in sintonia con i valori autonomistici che ho sempre perseguito e che non ritrovo invece più nel Patt.

Francesco Valduga ha ripreso tutti gli interventi, chiarendo innanzitutto il metodo che la coalizione ha intrapreso: piuttosto che proclami e slogan vuoti, vogliamo costruire dal basso una prospettiva di vero “governo”. Sanità, giovani, lavoro, scuola, transizione ecologica, rispetto e valorizzazione dei Comuni e dei territori sono tutte sfide che richiedono visione, competenza, serietà e unità di intenti.

A chi punta sempre e solo a dividere (come fa la Giunta in carica) noi ci contrapponiamo come costruttori di unità, di buon governo e di responsabilità diffusa. Questa per noi è la bellezza della nostra Autonomia, che oggi rischia di essere banalizzata e mortificata.

Prima della chiusura da parte del Presidente Paolo Piccoli, è stato nominato il comitato di coordinamento cittadino, composto da Giovanna Roberta Arcaini, Michele Baldessari, Andrea Bisegna, Davide Demozzi, Anastasia Facchinelli, Daniela Gruber, Lorenzo Rizzoli.

Coordinatore cittadino sarà Andrea Bisegna, ricercatore presso Fbk.