CAMPOBASE * REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE: «NO ALL’ABOLIZIONE DELL’ENTE, GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI MAULE – VALDUGA – STANCHINA»

No all’abolizione della Regione – Sintesi degli interventi dei Consiglieri Maule, Valduga e Stanchina.

Intervento Chiara Maule

No all’abolizione della Regione. Chiara Maule invita l’aula ad un lavoro condiviso: “Anche a noi una regione così non piace, ma il problema non è nell’istituzione, bensì in questa classe politica inadeguata. E’ necessario far fronte comune per essere più forti nel definire politiche transfrontaliere nei trasporti, in ambito sanitario, in campo universitario e della ricerca, nei temi ambientali, nelle terre montane svantaggiate; ma anche e soprattutto per dare prospettive diverse ai nostri giovani che fuggono all’estero e alle imprese che vogliono far crescere la nostra terra”.

“Certo, a quasi un anno dall’inizio della legislatura del Consiglio regionale non possiamo fare sicuramente un elogio delle attività svolte da questa assemblea e la mozione che ci viene presentato oggi all’ordine del giorno che chiede l’abolizione stessa delle istituzioni che qui rappresentiamo ci offre in effetti la possibilità di evidenziare anche le le responsabilità di un esercizio inadeguato delle funzioni incardinate nel consiglio regionale”. Così la Capogruppo di Campobase in Consiglio regionale, Chiara Maule, oggi in Aula. Non è certo colpa dell’istituzione, infatti, se la classe politica che oggi siede in maggioranza, ha piegato ai propri interessi ed obiettivi di parte, le sedute che si sono finora svolte, dimostrando più volte di non accettare nemmeno il confronto democratico sui temi all’ordine del giorno.

Però non è colpa dell’Istituzione infatti se la classe politica oggi che sede maggioranza che ha dimostrato più volte anche in quest’aula di non accettare il confronto democratico sui temi all’ordine del giorno. Abbiamo assistito allo spettacolo indecoroso di una maggioranza incapace di valorizzare la parità di genere in occasione della composizione della giunta a causa dei propri precari equilibri interni; di una maggioranza capace di comprimere e limitare il ruolo di rappresentanza delle minoranze con una gestione dell’aula priva di confronto durante l’assestamento di bilancio che ha bypassando con il canguro la discussione dei provvedimenti.

Anche a noi una regione così non piace, ma il problema non è nell’istituzione, bensì in questa classe politica inadeguata.

Nessuno nega che l’Ente Regione vada aggiornato e reso più attuale e funzionale per le due Province, ma è altresì vero che – cito il presidente Kompatcher – “lo Statuto è uno solo, e che ancor prima che nello Statuto, è nella Costituzione che si definisce il quadro: due Province che formano un’unica Regione”. Pertanto il tema è fuori questione. Infatti nessuno può negare la storia, nessuno può negare i fatti, nessuno può calpestare l’esperienza plurisecolare di autogoverno dei nostri territori.

L’errore della richiesta dei colleghi di abolire la Regione sta nel minare l’idea stessa a fondamento delle province autonome, anche di quella di Bolzano, perché entrambe vengono contestualmente riconosciute dall’Accordo Degasperi-Gruber attraverso un accordo tra due stati. E qui l’aspetto dirimente sta nel fatto che si parla di “riconoscere” uno stato di fatto, una realtà preesistente, non si tratta di una “concessione” fatta da Vienna e Roma.

Nella Dichiarazione di Aosta del 2006 – nella quale i Presidenti di tutte le regioni a Statuto speciale e delle province autonome hanno gettato le basi per rivendicare l’introduzione del principio d’intesa per la riforma degli statuti – vengono infatti richiamate le caratteristiche sovraordinate di queste autonomie.

“E’ innegabile che l’autonomia speciale mantenga la sua originalità essendo fondata su fattori differenziali assolutamente singolari, che affondano le radici in ragioni storiche, istituzionali, territoriali, culturali e linguistiche senza pari – nonché irreversibili – e non un atto di volontà statale di generale decentramento.”

Io credo che la nostra storia sia una storia davvero di valore aggiunt,o perché essere stati capaci di costruire quello che oggi rappresentiamo qui, nella Regione, pur nelle diversità, è un qualcosa di positivo che guarda avanti, che ha la capacità di mettere insieme anche pensieri diversi e sensibilità diverse, ma che riescono sempre in qualche modo trovare una sintesi. In questo senso va un plauso a tutto il lavoro che è stato fatto soprattutto di chi ci ha preceduti e che ci ha permesso di essere qui oggi in rappresentanza anche di quella storia.

Abolire la “Regione” vorrebbe dire cancellarne l’unicità, la peculiarità, la specialità storica e culturale. E questo soprattutto oggi, a ridosso della riforma dell’autonomia differenziata, con la quale rischiamo di vederci sempre più equiparati ai modelli di autonomia diversi dal nostro.

E vorrei qui sottolineare come – anche in quest’ottica – sia fondamentale perseguire il riconoscimento del principio di intesa per le nostre autonomie, per escludere la possibilità di ingerenze a noi non favorevoli.

La natura pattizia e bilaterale che struttura i nostri rapporti con lo Stato deve essere garantita, affinché le competenze esercitate siano chiare ed incomprimibili.

Ci sono temi che necessitano di cooperazione e collaborazione stretta tra le Autonomie di Trento e Bolzano, per prendere decisioni migliori sul nostro territorio. Dobbiamo essere ambiziosi rispetto al nostro futuro. Il vero problema, infatti, non è il destino dell’Ente Regione, ma la capacità delle due Province Autonome di far evolvere l’Autonomia, adeguandola ai cambiamenti sociali, economici, ambientali e tecnologici che stiamo vivendo.

Dobbiamo immaginare nuovi strumenti per intrecciare le nostre sovranità ad un livello superiore, anche attraverso l’Euregio, oggi privo di poteri amministrativi veri e che va implementato attraverso nuove intese con Roma, Vienna e Bruxelles.

E’ necessario far fronte comune per essere più forti nel definire politiche transfrontaliere nei trasporti, in ambito sanitario, in campo universitario e della ricerca, nei temi ambientali, nelle terre montane svantaggiate; ma anche e soprattutto per dare prospettive diverse ai nostri giovani che fuggono all’estero e alle imprese che vogliono far crescere la nostra terra.

In un contesto europeo la revisione del secondo Statuto è necessaria per un’evoluzione della Regione che sia al passo coi tempi. Solo così potremo costruire una nuova “Unione regionale” che guardi oltre i confini. Ovviamente Campobase voterà contro la mozione presentata per abolire la Regione. Il nostro obiettivo di legislatura va nella direzione opposta: lavorare per condividere in questa assemblea le modalità con cui insieme si possa affrontare il tema del nostro impianto istituzionale.

Intervento Francesco Valduga

No all’abolizione della Regione. L’Intervento del Consigliere Francesco Valduga sulla mozione presentata in Consiglio regionale che ne chiede l’abolizione. “C’è la necessità di costruire una nuova Regione”. “L’Autonomia è una cosa seria e preoccupa e occupa l’azione politica, l’attività politica di tutti noi. E allora non dobbiamo dimenticarci della storia di un’Autonomia che è stata prima di tutto incardinata sulla Regione, di una Autonomia che poi è passata attraverso il Secondo Statuto ha immaginato che effettivamente potesse esserci un ruolo sempre più forte delle due Province.

Un percorso che non è ancora completato e che però non significa abolizione della Regione. Significa immaginare una nuova Regione”. Così il Consigliere di Campobase, Francesco Valduga, intervenuto in Consiglio regionale sulla mozione n.1, Punto n. 3 Mozione n. 1, presentata dai Consiglieri regionali Knoll, Atz Tammerle, Rabensteiner, Zimmerhofer, Colli, Wirth Anderlan, Holzeisen e Leiter Reber, per l’abolizione della Regione e del Consiglio regionale ed il trasferimento delle loro competenze alle Province di Bolzano e di Trento.

“Io sono tra quelli che dicono che si può immaginare anche un Terzo Statuto da modificare in senso euro regionale e non solamente appunto regionale. Se abbiamo questa tensione, se abbiamo questa capacità di guardare oltre confine, immaginando che non ci siano di fatto i confini, allora non possiamo che parlare di integrazione, di incontro, di dialogo, e non di separazione o di particolarismo. Se parliamo di Europa e di attenzione a ciò che succede in un mondo che inevitabilmente ci mette in connessione, i temi sui quali lavorare ci sono ma sono temi che devono essere declinati su una dimensione più ampia che non solo quella di un ristretto confine provinciale e vale per Bolzano ma vale anche per Trento.

Se quella è la tensione, se quelli sono i territori con cui noi inevitabilmente dobbiamo dialogare, allora non ha più senso, e lo dico provocatoriamente, parlare di Autonomia su base etnica. In una dimensione Euroregionale, o comunque dentro un dialogo con l’Europa, la minoranza siamo noi di lingua italiana. E allora noi dobbiamo immaginare che il futuro dell’Autonomia lo costruiamo non solo sulla base di una lingua parlata, anche se sono consapevole di quanto le minoranze linguistiche siano state importanti per avere l’Autonomia, ma noi dobbiamo raccogliere la sfida per il futuro su temi concreti che sono quelli dell’autogoverno di un territorio che diventa modello per altri territori.

E diventa modello discutendo di quei temi, dalla mobilità alla transizione ecologica, dall’energia al fare impresa, dentro una nuova dimensione, attraverso un lavoro di collaborazione, di condivisione e non di divisione. Perché ad oggi parlare di divisione o di autosufficienza o per certi versi mi viene da dire anche di autodeterminazione, è assolutamente inadeguato al tempo che stiamo vivendo. A chi dice che si perde tempo in quest’aula, rispondo che si perde tempo se effettivamente non immaginiamo di costruire quella nuova Regione di cui abbiamo necessità. Si perde tempo se da quel punto di vista non facciamo proposte se non c’è quel di più no di immaginazione di sogno di capacità di andare oltre dicevamo ma io voglio ancora sperare che ci sia questa capacità di immaginazione prima e di azione, poi in maniera trasversale.

E allora altro che abolire, cerchiamo di riformare, cerchiamo di migliorare, cerchiamo di immaginare, di costruire un ente che possa veramente affrontare il futuro. Andiamo a casa insoddisfatti nella misura in cui qua dentro non siamo capaci di proporre soluzioni e immaginare di adeguare questo ente alle sfide che aspettano l’ente stesso e i territori di cui questo ente poi è rappresentanza. Impegniamoci su questo. Io capisco che ci sia un intento provocatorio nella mozione, anche in chi presenta una mozione come questa. Raccogliamo anche le provocazioni ma per immaginare futuro e non per regredire rispetto ad una storia che invece ci ha visto pionieri e che ci deve vedere modello, ripeto, per territori altri. Quante volte si parla di Europa delle Regioni? E’ bene allora che questa cosa siamo capaci di metterla in campo, di realizzarla. Dovremmo adesso rinunciare a tutto questo proprio nel momento in cui anche gli altri si rendono conto dell’importanza di saper lavorare così? Per noi questo questo sì è inaccettabile”.

Intervento Roberto Stanchina

No all’abolizione della Regione. La sintesi dell’intervento di Roberto Stanchina: “Trentino e Sudtirolesi condividono una storia e un percorso comuni.mai come oggi è necessario guardare avanti e comprendere che l’unità di intenti in territori come i nostri, che affrontano difficoltà e che hanno particolari collocazioni all’interno di sistemi economici e territoriali, anche dal punto di vista geografico, è fondamentale”.

“Credo fermamente che, nella maggior parte dei nostri interventi, stiamo evidenziando la necessità di un lavoro comune per comprendere quanto questo ente sia importante, quanto possa ancora avere una lunga storia davanti a sé e, certamente, quanto necessiti di alcuni aggiustamenti. Tuttavia, sono rimasto inorridito dalle dichiarazioni di alcuni colleghi consiglieri”. Così il Consigliere Roberto Stanchina, Campobase, che ha voluto replicare alle dichiarazioni del Consigliere Leiter Reber, che aveva parlato di un Trentino che “non ha una identità propria”.

“Il Consigliere Leiter Reber – ha detto Stanchina – “ha ampliato il suo intervento in modo tale da, a mio avviso, offendere territori e popolazioni, trasformando la questione in una disputa tra popoli. Ha messo in discussione cosa siano o non siano i Trentini e cosa invece credano di essere gli Altoatesini. Vorrei affermare con grande orgoglio che gli Altoatesini sono sì Sudtirolesi, ma sono molto di più. Sono terre che noi Trentini frequentiamo, amiamo e con le quali collaboriamo, nella certezza assoluta di condividere un piccolo territorio che si unisce su questioni fondamentali. Soprattutto su quelle tematiche politiche, anche del passato, che ci hanno permesso di essere realmente ciò che siamo oggi. Anche quando le difficoltà—mi riferisco agli anni del dopoguerra—erano nel sangue e nel DNA di queste due terre.

Non se la passavano bene i Trentini, così come non se la passavano bene gli Altoatesini, stretti tra due fuochi, come la storia ci ha raccontato. Oggi ci troviamo a discutere una provocazione che arriva sotto forma di atto pubblico, con qualcuno che si compiace nel mettere il dito nella piaga, cercando ancora di creare divisioni tra due terre che invece, come ha ben detto il consigliere Stauder, dovrebbero pensare a superare i confini più di undici volte all’anno. Immaginate se un giovane di oggi, sia esso Sudtirolese o Trentino, ascoltasse un intervento come quello del consigliere Leiter Reber. Un ragazzo che cerca di formarsi a livello internazionale, mondiale, che aspira ad acquisire competenze in tutto il mondo. Cosa potrebbe pensare? Per portare l’esempio su un piano più concreto, pensiamo all’eccellenza delle nostre produzioni, trentine o altoatesine, e il consigliere Leiter è anche un ottimo produttore, provate a immaginare se decidessimo di vendere o non vendere i nostri vini, le nostre mele, ai Trentini o agli Altoatesini, chiudendo i confini. Di cosa stiamo parlando?

Siamo partiti da una discussione per capire se questo ente abbia valore o meno. Io credo che mai come oggi questo ente debba valere. Ricordo che nella delicata trattativa che avremo nelle prossime settimane, per mano e voce dei nostri due presidenti, si scriverà il futuro di questa terra—terra intesa come Regione. Perché se cade l’Alto Adige, cadrà anche il Trentino, e viceversa, probabilmente, in quel centralismo romano su cui qualcuno prova a mettere lo zampino da quasi un secolo.

Riflettiamo su questo, perché mai come oggi è necessario guardare avanti e comprendere che l’unità di intenti in territori come i nostri, che affrontano difficoltà e che hanno particolari collocazioni all’interno di sistemi economici e territoriali, anche dal punto di vista geografico, è fondamentale. Senza questa unità, state certi, non ci sarà vittoria né per l’Alto Adige né per il Trentino, ma sarà la sconfitta di tutti”.