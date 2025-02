CAMPOBASE * QUESTION TIME – A22: «CHIARIMENTI SULLE AZIONI PER ASSICURARE LA CONCESSIONE AD AUTOBRENNERO SPA»

13.06 - martedì 11 febbraio 2025

In aula, in assenza del Presidente Fugatti, l’Assessore Tonina risponde all’interrogazione su A22 di Francesco Valduga, che ribadisce come non vi siano ad oggi certezze. Gottardi prova a rassicurare Stanchina sui ritardi dell’Ufficio Catasto dove nel frattempo si accumulano le pratiche.

Chiarimenti sulle azioni per assicurare la concessione di A22 ad Autobrennero spa

Il Consigliere Francesco Valduga ha sollevato dubbi sulla futura concessione, “o meglio sul percorso della Concessione di A22”, evidenziando come, nella seduta del 14 gennaio, non siano emerse certezze riguardo al bando di gara in corso. Ha ricordato come gli fosse stato detto che la strada dell’In-House non fosse percorribile, mentre poi si è visto in Veneto che non è così. Nel frattempo sono emersi nuovi dubbi, non solo sulle partite finanziarie, ma addirittura sullo Statuto. “Riservatezza e trasparenza non sono sinonimi e possono convivere”, ha ricordato Valduga. “Abbiamo bisogno di qualche parola di verità”. Nell’interrogazione ha ricordato che si parla di un possibile ricorso al Tar deliberato dal Cda di Autobrennero, ma non vi sono conferme ufficiali oltre le notizie di stampa.

Valduga, nel testo ha citato inoltre la lettera dell’Aiscat, pubblicata dal Sole 24 Ore del 5 febbraio, nella quale l’Associazione delle concessionarie ha manifestato forte preoccupazione per alcune previsioni del bando, ritenute estranee al regolamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) e in contrasto con la legge n.193/2024, che vieta l’applicazione dell’Istituto di Finanza di Progetto a concessioni scadute o in scadenza. Dato che il diritto di prelazione non è riconosciuto dalla Commissione Europea, è in dubbio anche la certezza ostentata riguardo al rinnovo della concessione all’indomani della pubblicazione del bando. Alla luce di questo quadro, il Consigliere ha chiesto di conoscere quali azioni concrete siano in atto per garantire la concessione di A22 ad Autobrennero SpA.

L’Assessore Mario Tonina ha esordito ricordato come il Presidente Fugatti avrebbe meglio potuto rispondere a questa interrogazione. “Ferma restando la necessità di garantire in questa fase la riservatezza necessaria in questa fase”, ha detto che l’azione dei soci pubblici è stata rivolta a garantire di poter rispondere al bando così come previsto dalla legge del 2021, svolgendo le proprie funzioni istituzionali nelle sedi opportune.

Ha ricordato che il progetto presentato, attraverso le linee dettate dai soci pubblici, presenta un piano finanziario che tiene contro degli investimenti pubblici, muovendosi nell’ottica di un corridoio green. “Senza la finanza di progetto”, ha detto “questi progetti che avranno una ricaduta sul territorio non avrebbero avuto riconoscimento. La politica ha svolto il proprio ruolo di salvaguardia”. In questa fase di procedura competitiva, ha concluso, la politica può mettere ancora in campo azioni per salvaguardare le ricadute sul territorio e sostenere la società promotrice.

“Credo” – ha replicato Valduga – “che effettivamente sia il Presidente che deve assumersi la responsabilità del tema di cui stiamo parlando. Lei ha detto che si è fatto ciò che si doveva fare. Ho già evidenziato come rispetto alla forma scelta per la Società Autobrennero, la politica non abbia esercitato fino in fondo le sue prerogative.

Anche quanto accade nel triveneto ci dice che il percorso in-house era possibile, e nel momento in cui fosse anche impossibile, rilevo che rispetto alle garanzie che si sono nel tempo costruite, non vi è davvero certezza. Ci si chiude dietro una generica necessità di riservatezza, salvo poi a volte parlare con toni trionfali di una cosa già fatta, o smentire le voci di ricorsi attraverso la stampa. Dalla risposta, pare di capire che non ci saranno i ricorsi di cui si è parlato. Vedremo se sarà così nella prossima puntata giornalistica”.

Interventi per il miglioramento delle tempistiche per la gestione delle pratiche presso l’ufficio catasto di Trento di Roberto Stanchina

Premettendo che i tratta di un testo che chiede una azione concreta per aiutare i lavoratori dell’Ufficio Catasto, con un’interrogazione rivolta alla Giunta provinciale, il Consigliere Roberto Stanchina ha evidenziato i ritardi che numerosi cittadini e imprenditori lamentano nella gestione delle pratiche presso l’Ufficio di Trento. Secondo le segnalazioni, il termine massimo di 60 giorni per un aggiornamento planimetrico verrebbe regolarmente superato, a differenza di quanto accade in altri uffici provinciali.

La problematica, accentuata dall’obbligo di conformità catastale e dalle procedure legate al Bonus 110%, potrebbe aggravarsi ulteriormente nel 2025 a seguito di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che prevede nuovi accatastamenti per gli edifici oggetto del Bonus. Stanchina ha sollecitato quindi la Giunta a intervenire, valutando in particolare l’assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, per scongiurare pesanti ripercussioni economiche su famiglie e imprese.

L’Assessore Franco Gottardi ha detto che la Giunta provinciale è a conoscenza dei problemi, dovuti a diversi fattori tra cui la carenza di personale, il cambio del Dirigente, il numero di pratiche arrivate. “Queste difficoltà – ha spiegato – hanno portato rallentamenti, anche per l’aumento delle pratiche che ha determinato un carico di lavoro senza precendenti nell’ultimo mese 2024”.

“In questo contesto” – ha detto – l’aumento di personale a tempo determinato rappresenta una delle opzioni, ma questa non è la risposta sistemica”. Ha quindi parlato del processo di informatizzazione come risposta a lungo termine, per semplificare i processi e ha detto che la Giunta sta monitorando la situazione. E’ intenzione della Giunta intervenire per mitigare gli effetti economici che questi ritardi potrebbero avere.

“Capisco che state cercando soluzioni a lungo termine, ma c’è una emergenza in atto che richiede di essere gestita”, ha risposto Stanchina. “L’accumulo delle pratiche porta ad ulteriori rallentamenti. Bene se si va a informatizzare, ma attenzione a non complicare ulteriormente. Sarebbe ottimo capire quali siano le tempistiche di adeguamento, perché la mole di arretrati potrebbe diventare un problema sempre più grave. Vi sono problematiche di vita quotidiana, reali, che finché gli accatastamenti non sono a posto, rischiano di non poter essere risolte”.