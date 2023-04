CAMPOBASE * ORSI TRENTINO: « SODDISFAZIONE PER LA CATTURA DI JJ4, ADESSO RIFORMULARE IL PROGETTO »

13.13 - martedì 18 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

CAMPOBASE: SODDISFAZIONE PER LA CATTURA DI JJ4. ADESSO RIFORMULARE IL PROGETTO.

La Segreteria Provinciale di Campobase condivide la forte preoccupazione di una larga parte della comunità trentina, principalmente delle valli, per la gestione del Progetto Life Ursus.

La tragedia di Caldes – per la quale Campobase rinnova la sua vicinanza alla famiglia di Andrea Papi – ha posto drammaticamente in evidenza una situazione fuori controllo, che richiede da parte delle Istituzioni un impegno determinato e unitario sia per la gestione dell’emergenza, sia per la riprogrammazione in chiave di maggiore sicurezza e sostenibilità del Progetto.

Per quanto riguarda l’emergenza, Campobase aveva condiviso l’urgenza della rimozione dell’esemplare responsabile dell’uccisione di Andrea Papi e di quelli che hanno recentemente avuto comportamenti a rischio, secondo le stesse previsioni del progetto. Prende atto con soddisfazione che l’orsa JJ4 è stata catturata.

Campobase esorta il Presidente Fugatti a procedere con coraggio per la tutela della pubblica incolumità, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa provinciale e – al di là di ogni valutazione pur pesantemente critica sull’operato dell’Amministrazione Provinciale ed anche sugli errori di comunicazione commessi dopo la tragedia di Caldes – gli esprime doverosa solidarietà per le denunce penali depositate contro la sua persona dal Partito Animalista Europeo.

Per quanto riguarda il futuro del Progetto, Campobase ritiene necessaria una accurata azione di revisione e di adattamento ai principi di equilibrio e di sostenibilità sociale. Sostiene, allo scopo, la necessità per la Provincia Autonoma di poter avere piena responsabilità gestionale e invita la Giunta Provinciale a dotarsi di tutte le competenze scientifiche e tecniche idonee per una adeguata ri-pianificazione dell’iniziativa in termini di dimensionamento, monitoraggio, informazione e prevenzione delle possibili situazioni di rischio.

La questione dei grandi carnivori è peraltro ben avvertita in tutto l’arco alpino: per questa ragione, Campobase ritiene necessaria una iniziativa unitaria da parte dei rispettivi governi territoriali ed invita la Provincia Autonoma di Trento a farsi promotrice di una comune urgente valutazione in tal senso.

La segreteria di Campobase